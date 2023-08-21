環境部明掛牌！傳張子敬管人事 環保署駁斥：子虛烏有
環保署明（22）日轉型升格為環境部，將舉辦揭牌典禮，但目前僅確認新任部長是中興大學前校長薛富盛，以及政務次長為政大教授施文真，其餘一級主管名單依舊保密到家，有媒體報導目前人事命令仍需由現環保署陳報行政院核定，即須經過署長張子敬同意後送出，在「用人唯親」下，成為本次人事難產的主因。環保署駁斥，已依法進行人事凍結，外傳張子敬管人事、「用人唯親」等皆為子虛烏有的不負責任報導。
記者李琦瑋／台北報導
媒體報導，環保署內職員表示，環境部的人事安排理應由新任部長薛富盛決定，但目前人事命令仍需由目前的環保署陳報行政院核定，也就是必須經過署長張子敬同意後送出；張子敬向來用人唯親，因此環境部的人事安排更是錯縱複雜，即使到了環境部掛牌的前一天，一級主管名單仍未對外公布，我國政治史上首見。
環保署表示，自今年7月28日行政院發言人對外公布，新任部長為中興大學前校長薛富盛後，該署相關人事作業，隨即依「公務人員任用法」第26條之1規定，張子敬不再任用或遷調任何人員，亦即該署已依法進行人事凍結。
環保署進一步指出，環境部一級單位主管人事安排均是由行政院依正常程序辦理，故報載人事命令仍由環保署長張子敬同意後，陳報行政院核定，用人唯親等情事，實屬誤解，是未經查證，子虛烏有的不負責任報導。