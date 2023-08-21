台電虧到脫褲、雲豹卻能賺滿荷包！發言人揭公司營收成長關鍵闢謠

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針對近期有關雲豹能源的爭議，公司稍早發布重訊，首先指出，為因應不同類型再生能源發電案埸，雲豹成立特殊目的（SPV）的全資子公司，並延續由賴勁麟擔任子公司董事長，一間子公司持有一到數座發電案場，且針對每座案場作不同的專案規劃，透過設立子公司，雲豹經營團隊更能嚴加控管各專案進度和營運資金的整體狀況，「此商業模式，在能源產業界實屬常態，也非特有」，營造業、金融業等領域企業經常運用SPV進行投資併購。
另外，雲豹強調，自公司成立至今，不斷精益求精、轉型成長，早期開發投資太陽光電案件，近年經營模式轉型，開始承作太陽光電工程、儲能工程，也因業務重心轉變，才使雲豹營收大幅成長，「相關財務資訊皆可至公開資訊觀測站查詢。」
雲豹說明，公司旗下全資子公司所持有的太陽光電案場，超過九成皆為民間案件，政府標案僅占集團總持有量的8%，且標案所屬的縣市分佈在台北市、台中市、彰化縣、高雄市、台東縣等地區，其縣市首長藍綠政黨皆有，且取得標案皆透過公開招標。
針對外界質疑雲豹政治獻金的任何說法，甚至影射與取得標案有關，發言人張建偉直言「是天馬行空的想像」，政治獻金有法治可循，雲豹依法捐贈，公開透明。
國民黨市議員徐巧芯於媒體公開指「雲豹獨董李退之擔任獨董後，北門漁電共生案很快就由雲豹標到」，雲豹說明，「此為不實指控，雲豹於台南北門設置的漁電共生案場為民間案件，由雲豹經營團隊開發整合而成，非政府標案，切勿以訛傳訛。」