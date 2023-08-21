日議員赴台同婚！日本「能登記但不算結婚」　岸田更曾公開反同婚

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就在柴口征寬抵台登記前幾日，偶像團體「吉本坂46」藝人正子在今年8月6日也於個人社群媒體上公開喜訊稱自己結婚了，他在貼文內寫下自己與一名國小老師結了婚，目前正在沖繩度蜜月，「但因為是同性婚姻，所以無法登記」，而這也顯示了日本離同婚合法化還有一段不小的距離。
日本距離「同性婚姻合法化」還有多遠？
在日本，LGBT等性少數族群並未像台灣一樣享有保障同性婚姻的權利，儘管日本超過一半的地區都開放伴侶登記制度、發放同性伴侶證，但伴侶登記制度並不等於同性婚姻制度，包含札幌、名古屋、東京、大阪、福岡等地方法院都針對「不允許同性婚姻是否違憲」進行了看法不同的判決，然而目前日本依舊沒有法律保障同性婚姻，政府不但沒有專門負責的部門，實際上伴侶制度也沒有法律效果。
受到台灣承認同性婚姻的鼓舞下，2021年3月有數對無法結婚的同性伴侶在日本發起共同起訴，承辦該案的札幌地院首度給出認定「日本現行法律不允許同性結婚違憲」的重要判決；2022年11月，東京法院也作出判決，認為日本沒有制定「同性伴侶家庭法律制度」屬違憲狀態需進行修正，而在今年6月，福岡地方法院裁判長上田洋幸也在判決中表示，「拒絕同志伴侶從婚姻制度中享有利益，且不給予他們與他們所選擇的伴侶成為法律上家人的方式，這屬於違憲狀態」，強調這違反日本憲法「應制定基於個人尊嚴擇偶的法律」的規定。
值得注意的是，目前日本地院給出判決結果中，現行法律制度並沒有保障同性婚姻一事，在札幌、名古屋認定屬「違憲」，東京與福岡則認定處「違憲狀態」，大阪地院則認定「合憲」但肯認國家需依每個時代的現況做出民主判決，按當今社會演變，未給予同婚保障的現行立法，將來也可能「變為違憲」。
日本社會支持同婚嗎？
距離「同婚合法化」的距離不僅有法律制度，社會觀感與民意也是支持政府推動修法的重要根源。目前日本超過338個地方政府導入同性伴侶制度，但相較起日本最大在野黨「立憲民主黨」力挺同婚姻合法化、呼籲執政黨應更重視希望通過同性婚姻族群的意見，以日本首相岸田文雄為首的執政黨「自由民主黨」卻是持相反意見的保守派，其主要支持者多為年長選民，在同婚議題態度上往往無法妥協或認同。
岸田本人也是著名的持反對意見，強調除了需考量整體社會接受度外，同婚合法也會破壞日本人對於家庭與社會的價值觀。今年2月初，岸田文雄曾對此公開表示，若改變現行家庭婚姻制度，「將深深影響全日本國民」，在當時的眾議院預算委員會議上，他在面對議員質詢時不斷以「必須先經過嚴謹探討」作為答覆，引來立憲民主黨的強力批評。
不僅如此，岸田的秘書官荒井勝喜更在數日後於首相官邸接受非正式訪問時，直接對著記者團發表對同性婚姻不耐的言論，例如「看到他們就討厭！如果他是我的鄰居，我一定覺得很討厭」、「一旦允許同性婚姻人們會逃離日本」、「不應該贊同女同性戀，而是應該要幫助並拯救她們才對」等，失言行徑遭外界批評岸田內閣口稱包容多元，實則上言行根本不合一，最終由岸田文雄親自拔官撤除秘書官職位。
儘管如此，《路透社》引述的民調結果顯示日本仍有超過七成民眾願意支持同性婚姻，以LGBT族群為主的交友網站「リザライ」（Resally）針對男同志進行的民調結果也顯示，有6成受訪者希望可以推動「認可同性婚姻的法律」，另外也有23.1%的受訪者認為「不用認可同婚但盼能充實同性伴侶制度內容」，相當於有8成的受訪者期待再婚配權益上取得更進一步的立法保障。
在對於保障性少數權益的民意蓬勃下，日本政府也在今年6月23日推動所謂的「LGBT理解促進法」（LGBTなど性的少数者への理解増進法），這條法律「雖不施以懲罰也不增設新的權利」，但對於建立一個「尊重所有公民—無論其性傾向或性別認同—的社會」並採取相應措施立下標竿，同時也有意從校園、工作環境或公眾場所落實相關保障政策。