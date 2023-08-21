第五屆品牌金舶獎頒獎典禮 商總表揚31家品牌企業共創永續商機

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許舒博提到，綠色轉型如今已成為企業的生存必修課，品牌力再進化，掌握永續經營策略絕對是正確的方向，金舶獎正是要激勵品牌企業有更多ESG作為，迎合世界潮流。品牌金舶獎的頒發不僅象徵著臺灣中小企業品牌輸出國際，更期共創臺灣國內與僑臺商品牌企業經營的雙向對口新里程碑，未來品牌金舶獎要成為國內與海外優質品牌企業的交流平臺，讓臺灣品牌在世界發光發熱，壯大臺灣經濟！
行政院鄭文燦副院長致詞表示，商總是重要的工商團體，不僅是政府與產業的溝通橋樑，也是企業品牌化、國際化與數位化的推手。臺灣經濟整體復甦中，尤其是服務業，上半年成長6%，今年國外旅客預計突破600萬人次，信保基金也提供中小企業疫後振興貸款最高3500萬，為復甦動能添加新活水，推動服務業疫後穩健成長。
經濟部陳正祺次長致詞表示，淨零碳排是政府重要的政策目標，肯定本屆金舶獎將「永續」納入評選指標，政府提供多項減碳方案，如「商業服務業節能設備補助」與「商業服務業智慧減碳補助」，協助企業一起努力，做好低碳化、智慧化與數位化，與國際接軌，帶動臺灣經濟向上提升。
僑委會阮昭雄副委員長致詞表示，感謝商總辦理金舶獎選拔，透過金舶獎表揚「海外僑臺商組」，增加與海外僑臺商的互動，並且提供海外信保基金的協助，以培養更多的海外之光，讓世界看見臺灣。
邱臣遠立法委員致詞表示，企業發展最重要的就是「資金、技術、品牌」，再加上國家政策引導，這些金舶獎都做到了。臺灣中小企業與海外僑臺商是臺灣的護國群山，只要強化品牌與技術的發展，就能成為未來的護國神盾，加倍推升臺灣的國際與經濟地位。
金舶獎各組皆有不同評選標準，「綠色永續組」為提升能源或資源使用效率以減少對環境衝擊者；「國際授權潛力組」為企業商模和商品授權或代理至海外具潛力者；「服務創新組」為有別於同業方式來突破跨界整合應用創新者。
「服務創新組」中得獎品牌「Deep01」為一家AI軟體公司，專注在醫療影像領域，開發出的「腦出血AI影像判讀系統」，成為亞太地區第一個通過美國FDA的AI深度學習產品；之後，又陸續拿下台灣、泰國、歐盟、香港、馬來西亞等地認證，更是極少數AI醫療軟體同時拿到美國與日本認證的公司。可在30秒內以95%以上的準確率，偵測腦部CT影像上的異常，如：腦出血，腦缺血，腦壓異常，骨折等。DeepCT可以輔助醫師判讀，提升其診斷準確率與決策速率，最重要的是可以減少腦出血病患在急診室停留平均達3小時40分，加速其後續治療，降低其癱瘓率與死亡率。
「國際授權潛力組」的獲獎企業儕陞以創立品牌「CELLUTIMA仕帝瑪」進入市場，秉持尊重生命、砥志研思、實踐承諾、開創美好之理念，完成皮膚損傷及失智症治療等外用新藥美國二期臨床試驗，並獲台灣皮膚損傷醫材上市，運用於癌症電療皮膚及糖尿病傷口潰瘍治療，目前繼續進行失智症新藥美國三期臨床實驗中。
而自去（2022）年起增設的「海外僑臺商組」，由中華民國僑務委員會擔任指導單位，評選標準為企業其品牌在當地具有一定影響力與知名度。其中位於美國的「Lee Fisher Sports」，自製漁網、魚鈎、釣線等設備，也積極贊助保護海洋資源相關公益行動；在全印尼銷售節能空壓機的「ELITE AIR COMPRESSOR」；成立於洛杉磯的水上戶外運動品牌「Sunlite Sports」；「3D」致力於汽車配件商品之研發生產並行銷全球；「ADDSTONE仿石亞崗漆」以綠色環保出發，研發出安全無污染的環保塗料。
全國商業總會將輔導獲獎企業進入加速器，協助品牌對接海外通路商或代理商，讓品牌在發展國際市場的同時，藉由國內外資本市場取得資本投入，打造BIT（Brand In Taiwan）模式，推動臺灣產業成為具有世界競爭力的品牌之星！