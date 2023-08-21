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坤達電影節目兩頭燒！忘了七夕情人節　自爆曾送NG禮物給柯佳嬿

▲坤達近期在電影、節目兩頭燒，直到上台前被提醒才知道明天是情人節，後來還分享曾送一件NG禮物給柯佳嬿。（圖／記者葉政勳攝影）
▲坤達近期在電影、節目兩頭燒，直到上台前被提醒才知道明天是情人節，後來還分享曾送一件NG禮物給柯佳嬿。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿/台北報導

藝人謝坤達連續3年擔任手錶時尚品牌代言大使，今（21）日下午出席記者會活動。被問到和柯佳嬿情人節會怎麼過？坤達則笑稱，剛剛在台上被主持人提醒才知道明天就是七夕情人節，雖然夫妻倆有各自工作要忙，但坤達說，至少明天會吃個飯，享受一下兩人獨處的時光。坤達還分享，有次不小心在重要節日上送了一份NG的禮物，事後想想讓他覺得非常不好意思。

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被問到至今送過最貴的禮物？坤達則說，是一款要價5位數的包包。他也分享自己送禮的原則，會去觀察柯佳嬿平常說的話，去判斷老婆最近想要什麼，可是也不能亂買，就以適合、實用的為主，此外，坤達還笑說，收到禮物的柯佳嬿，雖然會開心但不會全寫在臉上。

▲坤達分享，前陣子才送了一款要價5位數的包包給柯佳嬿。（圖／記者葉政勳攝影）
▲坤達分享，前陣子才送了一款要價5位數的包包給柯佳嬿。（圖／記者葉政勳攝影）
由於夫妻倆在家有養兩隻貓，坤達想說，可以買個寵物推車與老婆一起出門走走，結果在某次對老婆來說非常重要的節日上，坤達就真的送了一台寵物推車，結果送完後才意識到自己糗大，應該要送專屬節日的禮物，而不是平常夫妻倆會一起用到的物品，讓老婆當場有點無語。

有趣的是，熱愛的重機的坤達，就被媒體問到有沒有看網路上爆紅的「山道猴子」？坤達馬上笑出來：「有啊！有啊！」透露是出於好奇心才去看，但目前只有看完上集，大讚劇情非常寫實。

▲談到山道猴子，坤達笑說他只看完上集，也覺得劇情非常寫實。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲談到山道猴子，坤達笑說他只看完上集，也覺得劇情非常寫實。（圖／記者詹鎰睿攝影）

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