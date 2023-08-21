要改善600處易肇事路口 王國材：明年有百億經費補助地方改善
行政院南部聯合服務中心2023「南方領袖教育學院」今（21）日上午邀請到交通部長王國材蒞臨演講，現場近200人共同參與，針對曾說到，全國600處的易肇事路口年底要改善，王國材受訪時說，現在已經開始盤點，明年因為有100億的經費，會補助地方改善。
記者鄭婷襄／高雄報導
昨日「還路於民大遊行」，交通部長王國材也參加，並承諾將改善全國600處路口，目標年底前完成，王國材表示，現在交通部已經開始盤點，因為對於人行的這個部分，用全國的觀點來看，六都直轄市會選200處，那其他縣市有也會選200處，那另外就是公共運輸的場站、學校，在這個部分也是200處，所以總共是600處，那這列為第一階段優先的一個項目，明年因為有100億的經費，會用來補助地方，還有一些是公總要作的，就一起把它做完。
針對今天的演講，王國材指出，主要是針對兩點，一個是交通的基礎設施，就是包括鐵路、公路，那這是運輸的骨幹，那另外一個則是智慧交通，智慧交通就是從管理面，讓現有的設施能夠更有效率，在交通建設裡面這兩項都很重要，今天要跟南部的朋友們分享一下，他也很想聽政府的施政到底大家的看法是怎麼樣的。