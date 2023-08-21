《好聲音》她走音「車禍現場」仍奪冠　11季冠軍8位飽受爭議

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第1季的冠軍梁博，當時有傳聞台灣歌手卓義峰和張玉霞，是因為沒跟主辦的電視台簽約才慘遭淘汰，網友也對冠軍得主梁博頗有微詞。但之後的冠軍爭議情況相比，梁博算是小事。回顧第2季當時李琦跟萱萱的冠軍賽，就已經有網友在結果宣布前34分鐘PO出排名，且內容正確無誤，引起外界懷疑內定真實性。
而第3季冠軍張碧晨，當時與她較勁的帕爾哈提呼聲也很高，但最終比分卻是帕爾哈提與張碧晨31.2比61.8，帕爾哈提大比分敗北，由於分數結果太懸殊，讓網友懷疑有黑箱作業，甚至有一說是帕爾哈提音樂太小眾，所以最後還是成就了張碧晨。張碧晨唱紅不少戲劇主題曲，在工作之外，先前她自爆和華晨宇未婚生女一事，震驚娛樂圈。
而第5季冠軍蔣敦豪爭議非常大，因為當時周杰倫戰隊的向洋，和汪峰戰隊的另一個學員徐歌陽才是奪冠大熱門，尤其是徐歌陽，人氣非常高，但不知為何最後是蔣敦豪奪冠，這個結果讓當時非常多人不滿意。
再來就是第8季冠軍邢晗銘，19歲的邢晗銘是《好聲音》史上爭議最大的總冠軍，有許多網友吐槽，邢晗銘總決賽走音極其嚴重，堪稱「大型車禍現場」，並且沒有之前唱的那麼驚艷那麼穩，而邢晗銘也是第一個會走音的冠軍。許多人都認為，要不是吉薩莎瑪退賽，邢晗銘也不會坐上冠軍寶座。邢晗銘近年來都有推出新作品，但知名度卻沒因此提升。
第10季冠軍伍珂玥自盲選登場以來就是奪冠大熱門，但其實奪冠的爭議也不小，因為她的唱功並沒有達到很高的水準，而且她也被挖出其家庭背景不一般，她的爸爸號稱「數字音樂第一推手」、「十大幕後推手」之一，同時也是伍珂玥幕後公司天狼音樂的創始人。
而最沒有爭議的就是第7季的旦增尼瑪、第9季的單依純，還有第11季的梁玉瑩，三人都是憑著穩定實力坐上寶座，而第6季的冠軍扎西平措本身爭議並不大，但有一說法是因為第6季是劉歡時隔多年以後再次加盟《好聲音》，節目組為了圓劉歡冠軍導師的夢，所以讓扎西平措奪冠；至於第4季的張磊因當年民謠火紅，有人認為他是選對歌，所以才打敗人氣高的陳梓童奪冠。