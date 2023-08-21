賴勁麟請辭雲豹能源董事長！提4點聲明：失敗萬萬不能因我而起

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雲豹稍早發出新聞稿表示，為維護企業形象、捍衛名譽，賴勁麟請辭雲豹能源董事長一職。賴勁麟於今日向雲豹董事會說明，為避免其政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，經審慎考量並顧及公司長期發展規劃後，主動辭任雲豹董事長及所有子公司職務，而雲豹董事則尊重此決定。
在董事會受理賴勁麟辭任後，依照公司法由董事互推自然人董事廖福生擔任代理董事長行使職權，至新任董事長選出。
另外，雲豹同時接獲李退之獨立董事辭任書，辭去公司獨立董事職務，雲豹也將儘速召開股東臨時會，補選董事1席、獨立董事1席。
雲豹能源強調，公司體質健全，集團營運不受影響，經營團隊秉持誠信務實的原則與精神，為公司發展竭盡努力，持續為台灣再生能源發展貢獻心力。
同一時間，賴勁麟也發出4點聲明，首先指出，有鑒於某些政黨、黨派、社群媒體、名嘴人物，乃至於若干媒體機構對於個人、家人以及雲豹能源，在這段時間來毫無根據的荒謬抹黑，他本人雲豹能源必定會採取法律行動，捍衛名譽。
第二，他表示自己從年輕時就投入反核運動，因1979美國三浬島核洩漏、1986烏克蘭車諾比核災，台灣地小人稠，經不起任何大核災，否則島毀人亡，2011日本311的核災，正好印證了這個擔憂；更何況台灣完全沒有能力處理核廢料。
第三，他強調，綠能是乾淨的能源，更是全世界能源發展的趨勢，淨零排放、RE100，是目前各國追求的目標！25年前，賴勁麟在擔任立法委員時是台灣最早倡議及推動「再生能源發展條例」的委員，希望台灣開始大力發展綠能，歴經田秋堇等多位委員的再接再厲，終於在立法院通過發展條例，台灣綠能新時代正式來臨。
第四，雲豹能源成立於2016年，當時他就已擔任法人董事，並於2017年被董事會推舉為董事長至今，雲豹能源是由一群對綠能發展充滿熱情的年輕人共同參與，從未用過任何特權，或做任何犯法的事，公司逐年成長，為了長遠發展、加強公司治理並申請上市，現為證交所創新板的上市公司，遵守證交法所有的規範，「它是一家治理嚴謹的好公司，奈何由於我擔任董事長，竟被抹黑、誣衊至如此不堪？」
最後，賴勁麟表示，自己始終相信，台灣綠能發展至今是許多人的共同努力，「成功不必在我，而失敗萬萬不能因我而起，願我的去職，能夠真正為台灣的未來與綠能發展做出貢獻」，他指出，自己用辭職跟法律行動來反駁，告訴造謠者「這不悲壯，因為我的初心不變且很莊嚴。」