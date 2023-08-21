日本擬設性犯罪前科系統　開放安親補教業查詢

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DBS全稱為「披露和禁制服務」（Disclosure and Barring Service），是英國設立的一項官方紀錄文件，能查詢一個人過去是否有刑事罪行，或是被禁止從事與兒童、長者等保護對象相關的行業，俗稱「良民證」。
兒童家庭廳從今年6月開始創設「日本版DBS」，預料於9月提出方案。
這項系統將登錄管理有過性犯罪紀錄的對象，若查詢到某人曾有性犯罪前科，將無法從事會接觸到兒童的相關工作，預料將以刑事罪相關的性犯罪紀錄為主。
日本政府目前研討將保育所、幼稚園、學校，以及兒童教養機構等，列為在僱用員工時必須使用「日本版DBS」的強制對象。然而，補習班和兒童體育學院等業者由於法律上沒有規範企業義務，難以強行規定這些民間企業使用「日本版DBS」。
因此，這些企業是否使用DBS系統將採取自願制，日本政府將在審查後核發使用權限，並對使用這項系統的業者提供認證標誌，藉此提高社會大眾對這項系統的信賴度，並達成DBS系統的推廣。
由於學校以外的民間設施持續傳出兒童遭到猥褻、性侵等新聞，日本非營利組織Florence於8月10日開始展開線上連署活動，呼籲政府將所有與孩童相關的企業納入強制使用DBS系統的對象，截至20日已獲得7萬多人連署支持。
連署文中表示，根據日本警察廳調查，針對12歲以下孩童的性犯罪每年約有1000件，換算下來每天平均發生2件以上，而加害者當中約7、8成都是孩童親近的家人、教師、教練和職員等。
連署文指出，兒童原本該安心生活的學校、保育園、補習班等竟成為「兒童性犯罪的溫床」，最大原因就是在於沒有阻止這些犯罪者靠近孩童的機制，因此主張效法英國採用DBS系統，阻止性犯罪前科者進入可接觸孩童的職場。（編輯：陳惠珍）1120821