阿雷巴洛當選瓜地馬拉總統　中媒挑撥與台灣邦交

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阿雷巴洛選前曾表示，他無意改變台瓜邦交，但維繫與台灣邦交及發展與中國的經貿關係並不衝突。
他表示，所屬陣營已經與台灣政府對話，討論如何開發利用台灣合作來推動瓜國發展計畫，並強調：「我們已經非常清楚表明，沒有興趣改變兩國（台瓜）邦交關係。」
北京日報旗下的微信公眾號「長安街知事」今天發文，指阿雷巴洛的得票率為59.12%，以明顯優勢領先競爭對手，前第一夫人、全國團結希望黨（UNE）候選人托瑞斯（Sandra Torres），在大選中獲勝，將於2024年1月14日正式就職。
這篇文章指出，阿雷巴洛現年64歲，是中左翼國會議員，他的父親是前改革派總統胡安．荷塞．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）；指他此前受訪時曾表示，瓜地馬拉要從自身國家利益出發，獨立自主地制定對外政策，成為自己外交政策的主人，沒人可以對瓜地馬拉的立場指手畫腳。
文章指阿雷巴洛說，如果贏得總統大選，將尋求在相互尊重的基礎上發展與中國的友好關係。瓜地馬拉應該致力於與中國大陸建立並加強貿易關系。
「長安街知事」文章稱有瓜地馬拉分析指出，阿雷巴洛當選後或將承認一個中國原則，與中國建交。
瓜地馬拉拉法耶蘭帝瓦大學（Universidad Rafael Landivar）大學教授巴科尼（Lourdes Balconi）先前接受日媒訪問時表示，對於中國履行經濟支援的能力持懷疑態度。她說，即使向中國借錢建設基礎設施，如果無法還債，將喪失這些基礎建設的主權。
巴科尼表示，對瓜地馬拉而言，相較於中國，台灣才是對等的夥伴。（編輯：唐佩君/陳嬁妤）1120821