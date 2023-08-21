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生技併購王保瑞宣布攜手晨暉　盛保熙將任晨暉新任董座

▲左為保瑞藥業盛保熙董事長，右為晨暉生技潘佳岳總經理。（圖／保瑞提供）
▲左為保瑞藥業盛保熙董事長，右為晨暉生技潘佳岳總經理。（圖／保瑞提供）

記者許若茵／台北報導

晨暉生物科技股份有限公司與保瑞藥業旗下集團公司保瑞聯邦股份有限公司今（21）日共同宣布，雙方董事會通過擬以股份轉換方式進行策略結合，以保聯公司普通股0.89股換發晨暉公司普通股1股，並將提交晨暉2023年10月13日股東臨時會決議，暫定股份轉換基準日為2023年11月1日。

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保瑞說明，透過此一策略結合，保聯將成為晨暉100%持股子公司，而原保聯母公司保瑞藥業則將成為晨暉公司最大單一股東，得以運用集團公司營運模式，有效整併三方在各自專精領域優勢資源，加速擴大產品組合、拓展國際通路佈局，強攻每年產值超過百億美元的全球保健產品市場。

晨暉專精於以獨家專利與技術，針對多元有效的微生物，結合發酵製程開發進行保健食品原料的生產及銷售，並可依照客戶需求，提供多樣的保健產品客製化服務，自成立以來，即專注於研發高品質、高門檻的紅麴及益生菌原料製造及其相關應用，不僅領先業界在全球多國，取得多項專利，更將其研發成果與保健營養品等結合應用，大幅提升保健營養品效用與附加價值，成功瞄準現代人講求更多元、更精準的保健產品需求。

保聯則為台灣CDMO領導藥廠保瑞藥業集團公司，主要負責台灣及亞太地區的處方用藥、非處方用藥與保健產品代理與銷售，擁有國際品牌長期信賴的合作經驗、完整專業訓練的銷售團隊以及綿密的經銷通路網，不僅已深耕醫院、診所及藥局通路等台灣三大主要銷售渠道多年，並建立堅強的客戶關係，亦透過代理國際知名品牌，包括日本衛采、SS Pharmaceuticals、法國Boiron等旗下保健產品，成功打入了各大連鎖零售系統網絡，市場通路佈局完整。

晨暉總經理潘佳岳表示，很高興透過此次的策略結合，將晨暉領先業界的研發成果與核心技術，加速轉化成符合全球民眾需求的各式保健產品，藉由保聯深耕多年的市場渠道，將原本晨暉較為集中特定通路，快速延伸至其他市場，並以台灣為基礎出發，進軍亞洲，更能結合保瑞旗下的美國銷售通路與國際品牌長期建立的信任合作，將目標市場放眼全世界，實現晨暉自許要成為保健產品界的英特爾；打造自有的原料品牌，持續聚焦關鍵核心原料的研發，再運用本次策略結合所建立的集團公司營運效率，延伸應用至更多元的產品組合與銷售通路。

保瑞集團董事長盛保熙分享，非常興奮能運用保瑞集團優勢的通路平台，將晨暉旗下各式高品質、高效益的保健產品帶到全球市場，打入世界盃。晨暉堅持以國際規格的標準，持續投資獨家專利技術，以科學驗證的數據成果，打造極具市場區隔的產品優勢，與保瑞集團對於藥品製造的專業堅持完全一致，也就是要做就要做到最好、做對的事情而非簡單的事。未來更可整合保瑞內部專業研發代工產能與量產製程專長，協助其增加產線調配靈活度，進而大幅提高生產效率，強化打入國際市場的競爭力。

面對全球人口高齡化以及民眾對於保健養生的習慣養成，保瑞說，全球保健營養產品年產值需求超過百億美金以上，每年更以7~8%的年複合成長率持續增加，預期整體市場產值將於2032年達到千億美金規模。

盛保熙提到，保瑞集團一直在尋找資源互補且具競爭優勢的策略夥伴，共同進攻超過百億美金全球保健產品市場。保瑞集團旗下的保瑞聯邦過去幾年積極佈局市場通路，不僅站穩台灣藥品銷售三大主要渠道，更聯手國際品牌打入競爭最為激烈，進入門檻最高的連鎖通路，這次能夠有機會攜手擁有獨家研發技術與製程開發的晨暉，將能加速實現過去累積通路價值，成功轉化成為一家專業完整的保健營養品公司，不僅要讓全世界看到台灣做的藥，也要讓全世界看到台灣研發的保健營養產品。

為快速整合雙方資源，晨暉擬於2023年12月20日前召開股東臨時會中同步改選董事，將按雙方協議由保瑞集團推派4席董事（包含2席獨立董事），晨暉團隊推派3席董事（包含1席獨立董事）組成董事會，並推舉盛保熙先生擔任晨暉新任董事長，雙方原有管理團隊將積極持續地為合併後資源整併領導全體員工。同時，晨暉既有上市櫃計畫維持不變，董事會暨所有管理階層仍將以股東利益最大化為目標持續努力。
 

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