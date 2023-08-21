生技併購王保瑞宣布攜手晨暉　盛保熙將任晨暉新任董座

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晨暉專精於以獨家專利與技術，針對多元有效的微生物，結合發酵製程開發進行保健食品原料的生產及銷售，並可依照客戶需求，提供多樣的保健產品客製化服務，自成立以來，即專注於研發高品質、高門檻的紅麴及益生菌原料製造及其相關應用，不僅領先業界在全球多國，取得多項專利，更將其研發成果與保健營養品等結合應用，大幅提升保健營養品效用與附加價值，成功瞄準現代人講求更多元、更精準的保健產品需求。
保聯則為台灣CDMO領導藥廠保瑞藥業集團公司，主要負責台灣及亞太地區的處方用藥、非處方用藥與保健產品代理與銷售，擁有國際品牌長期信賴的合作經驗、完整專業訓練的銷售團隊以及綿密的經銷通路網，不僅已深耕醫院、診所及藥局通路等台灣三大主要銷售渠道多年，並建立堅強的客戶關係，亦透過代理國際知名品牌，包括日本衛采、SS Pharmaceuticals、法國Boiron等旗下保健產品，成功打入了各大連鎖零售系統網絡，市場通路佈局完整。
晨暉總經理潘佳岳表示，很高興透過此次的策略結合，將晨暉領先業界的研發成果與核心技術，加速轉化成符合全球民眾需求的各式保健產品，藉由保聯深耕多年的市場渠道，將原本晨暉較為集中特定通路，快速延伸至其他市場，並以台灣為基礎出發，進軍亞洲，更能結合保瑞旗下的美國銷售通路與國際品牌長期建立的信任合作，將目標市場放眼全世界，實現晨暉自許要成為保健產品界的英特爾；打造自有的原料品牌，持續聚焦關鍵核心原料的研發，再運用本次策略結合所建立的集團公司營運效率，延伸應用至更多元的產品組合與銷售通路。
保瑞集團董事長盛保熙分享，非常興奮能運用保瑞集團優勢的通路平台，將晨暉旗下各式高品質、高效益的保健產品帶到全球市場，打入世界盃。晨暉堅持以國際規格的標準，持續投資獨家專利技術，以科學驗證的數據成果，打造極具市場區隔的產品優勢，與保瑞集團對於藥品製造的專業堅持完全一致，也就是要做就要做到最好、做對的事情而非簡單的事。未來更可整合保瑞內部專業研發代工產能與量產製程專長，協助其增加產線調配靈活度，進而大幅提高生產效率，強化打入國際市場的競爭力。
面對全球人口高齡化以及民眾對於保健養生的習慣養成，保瑞說，全球保健營養產品年產值需求超過百億美金以上，每年更以7~8%的年複合成長率持續增加，預期整體市場產值將於2032年達到千億美金規模。
盛保熙提到，保瑞集團一直在尋找資源互補且具競爭優勢的策略夥伴，共同進攻超過百億美金全球保健產品市場。保瑞集團旗下的保瑞聯邦過去幾年積極佈局市場通路，不僅站穩台灣藥品銷售三大主要渠道，更聯手國際品牌打入競爭最為激烈，進入門檻最高的連鎖通路，這次能夠有機會攜手擁有獨家研發技術與製程開發的晨暉，將能加速實現過去累積通路價值，成功轉化成為一家專業完整的保健營養品公司，不僅要讓全世界看到台灣做的藥，也要讓全世界看到台灣研發的保健營養產品。
為快速整合雙方資源，晨暉擬於2023年12月20日前召開股東臨時會中同步改選董事，將按雙方協議由保瑞集團推派4席董事（包含2席獨立董事），晨暉團隊推派3席董事（包含1席獨立董事）組成董事會，並推舉盛保熙先生擔任晨暉新任董事長，雙方原有管理團隊將積極持續地為合併後資源整併領導全體員工。同時，晨暉既有上市櫃計畫維持不變，董事會暨所有管理階層仍將以股東利益最大化為目標持續努力。