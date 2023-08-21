《中國好聲音》潘瑋柏導師出場費飆破6000萬！「被轉身」畫面流出
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》自2012年開播，近期因天后李玟（Coco）控訴節目組黑箱作業及不公對待的音檔流出，導致網友紛紛揚言抵制，爭議如今仍在延燒。而近日有網友爆料，在最新一季《中國好聲音》中，潘瑋柏拿到最多導師出場費，竟高達台幣6000萬，還被網友挖到他坐在導師席「被轉身」的片段，讓《中國好聲音》黑箱作業的傳聞更加甚囂塵上。
記者賴禹妡/綜合報導
微博網友「扎西德勒·天珠收藏」透露，《中國好聲音》最新一季導師中，屬潘瑋柏出場費用最高，為1500萬人民幣（約新台幣6574萬元），其次是周華健及劉憲華，兩人皆為1000萬人民幣（約新台幣4383萬元），薛之謙出場費則是800萬人民幣（約新台幣3506萬元）。
而曾參加過《中國好聲音》的學員李嘉捷日前發文爆料，參賽者可以購買導師席「轉身」機會，一席要價50萬人民幣（約新台幣219萬元），且前10名也可以花錢買下，若想在節目待到最後，就要簽下10年合約。不過，隨後李嘉捷突然刪文，並改口他的發文內容沒有事實依據，還向《中國好聲音》節目組道歉。
然而，《中國好聲音》的內幕爆出後，引起事件持續延燒，近日微博瘋傳一段《中國好聲音》的節目片段，影片中擔任導師的潘瑋柏正背對舞台聆聽參賽者表演，沒想到他雙手放在腿上，下一秒椅子卻自動轉身，他的表情更顯得有些不知所措，讓網友們搖頭直呼：「《好聲音》真的猖狂，當著全國觀眾的面黑幕！轉身過來的潘瑋柏一臉懵，手還在腿上就沒動！這是誰轉的？」