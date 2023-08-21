49歲「花系列小生」王耀慶驚吐：我沒有錢！深耕大陸12年身價破億
49歲王耀慶從台灣「花系列」戲劇走紅，赴中國大陸發展12年，從電影《失戀33天》開始，王耀慶的角色經常是富二代、大老闆，近日他在《披荊斬棘的哥哥》受訪，自己跟螢幕形象反差大嗎？王耀慶自認差很多，幽默說：「對啊，我沒有錢。」
記者羅凌筠/綜合報導
主持人當時採訪王耀慶，提到：「您覺得自己是一個螢幕形象跟自己本身的性格反差比較大的人嗎？」王耀慶幽默回：「對啊，我沒有錢！」雖然角色常常是白領菁英、熟男富商，但是王耀慶也強調：「我針對每一個作品負責任，做完之後就交給所有人自己去評斷。」
其實王耀慶的說法過分謙虛，曾有媒體統計他年收入至少1億台幣，接拍1部作品，片酬約是600萬至1000萬人民幣，落在台幣2600萬到4400萬中間，3年前他以《下一站是幸福》的暖男「葉鹿鳴」一角翻紅，被封為國民舅舅，與人氣偶像虞書欣的逗趣互動深受喜愛，王耀慶詼諧的個性使他成為真人秀寵兒，印鈔速度比拍戲還要快。
不過王耀慶風光的背後也有遺憾，當年他接到1部很好的電視劇，不抓住這個機會太可惜，這時卻接到爺爺過世的消息，他難過表示，爺爺從小把他帶大，「我是長子長孫，卻回不去，我走不了。」想到錯失爺爺最後一面，王耀慶淚流滿面，「我是一個絕不後悔的人，但是我難不難受？我特別難受。」