危機越陷越深！碧桂園遇最大挑戰　內部人士：資金僅可「保交樓」

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報導指出，目前保交樓成為碧桂園各部門﹑各層級的第一要務，特別是集團及區域高級管理層﹑財務資金部門。內部人士強調，由於資金有限，碧桂園想保交樓，公司資金管理不能亂，且不能隨意兌付，比如部分債權人、供應商謀求個別優先清償，那會損害其他方的利益，很可能將導致房子走向爛尾。
據報導，碧桂園對有限的資金用於償付各類款項有明確順序，依序為保交樓資金、工程結算款、項目層面負債、集團層面公開債等，還需和各方談好支付節點和比例，確保公平公正。
碧桂園項目層面現金基本採用封閉管理，資金在扣除工程款等成本後，需優先償還項目層面金融負債，而未來兩年出於保交樓需要，大部份資金處於項目監管戶，帳面現金中可自由動用的比例極低。只能隨著項目建設交付、監管戶資金逐步釋放，才有可動用的剩餘資金上流至集團，以償還公開市場債務。
報導指出，自7月底開始，碧桂園內部的保障就由保交樓﹑保資產﹑保安全﹑保信用的「4保」變成「3保」，刪除了「保信用」字眼。內部人士表示，「先前公司內部存在分歧，認為信用也要繼續保，但是現在管理層已經統一了意見，保交樓的地位更加凸顯」。
恆生指數公司上週五（18日）收市後宣布， 將碧桂園被出恆指成分股，使之失去藍籌地位，但集團旗下的碧桂園服務則可保留藍籌地位。