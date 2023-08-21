粉絲七夕情人節沒對象、加她阿嬤LINE (G)I-DLE舒華崩潰：不要鬧
一年一度七夕情人節即將到來，(G)I-DLE台灣籍成員葉舒華日前開直播就被問到七夕問題，有粉絲苦喊：「七夕沒有對象怎麼辦？」舒華無奈回應：「你幹嘛在意這個？你就每個節日都沒有對象啊！」甚至有人對她說：「我媽媽有妳阿嬤的LINE。」舒華崩潰表示：「阿嬤不要鬧！放過我阿嬤！」率真發言再度笑翻網友。
記者陳雅蘭/綜合報導
舒華日前運動完在weverse開直播，她自認模樣狼狽並表示：「女偶像太難當了，我放棄，就這樣子吧。」隨後有粉絲留言說有容貌焦慮、被同學說醜，舒華要大家不要跟別人比較，她以自身舉例鼓勵粉絲：「他們是有多好看？像我啦，別人說我醜的話，我就覺得（無言）....蛤？如果不認同他的話，那就什麼事都沒有啊，就是一個笑話。」
有網友也詢問：「一直長痘痘的意思是有人喜歡嗎？」舒華無奈表示：「應該不是，應該是你內分泌失調，膚質很敏感，或者你吃太熱，或是沒有洗乾淨，就是這些原因，看醫生、做臉。」隨後就有人問：「舒華，七夕沒有對象怎麼辦？」舒華二度無奈回應：「你又不是只是七夕沒有對象，你幹嘛在意這個？你就每個節日都沒有對象啊，真不懂耶，啊就沒有，奇怪。」
舒華開導完粉絲後，歌迷話鋒一轉說：「舒華，我媽媽有你阿嬤的LINE。」舒華遮住臉相當崩潰，她高喊：「阿嬤不要鬧！真的不要亂給，我講很多次了，不要亂給人家LINE，喔！不要這樣子，放過我阿嬤！」雖然不知道舒華阿嬤是否會看直播，但整段畫面已逗樂網友，討論不斷。