32元保衛戰！新台幣周線連5黑　專家：3大利空短期難消除

情人節單身沒差　台灣女性經濟獨立！59%積極理財居亞太之冠

▲有投資理財機構調查，54%亞太區女性表示她們正積極管理個人財務，台灣女性比例（59%）也為亞太區中最高，顯示台灣女性期待透過投資理財提升經濟獨立的企圖心。（示意圖／取自 pixabay ）
▲有投資理財機構調查，54%亞太區女性表示她們正積極管理個人財務，台灣女性比例（59%）也為亞太區中最高，顯示台灣女性期待透過投資理財提升經濟獨立的企圖心。（示意圖／取自 pixabay ）

記者許家禎／台北報導

七夕情人節將至，但隨著女性教育程度提升和經濟能力改善，台灣正進入單身社會時代。有投資理財機構調查，54%亞太區女性表示她們正積極管理個人財務，台灣女性比例（59%）也為亞太區中最高，顯示台灣女性期待透過投資理財提升經濟獨立的企圖心。但進一步探究對於自身財務狀況滿意度，亞太區女性僅三分之一表示滿意，且台灣無論女性或男性財務滿意度皆位居全亞太區最低，評估可能是去年以來股市劇烈震盪的衝擊，導致台灣人財務滿意度偏低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據內政部統計，全台一人單獨生活戶數破300萬，占所有家庭型態34%，年增2.8%；20至44歲各年齡組平均超過50%未婚；40歲以上單身人口更接近477萬人。《2023年富達國際全球女性投資理財調查》則顯示，亞太區女性近半數自認經濟獨立、超過半數積極管理個人財務，儘管如此，僅三分之一對自己財務狀況表示滿意。

根據《2023年富達國際全球女性投資理財調查》，46%亞太區女性自認經濟獨立，並認同透過更好的投資理財教育、更好的預算規劃教育、更多的財務建議或指導，有助提升經濟獨立能力。其中，56%台灣女性尤其認同投資理財教育的重要性，是亞太區中最高。調查也顯示，54%亞太區女性表示她們正積極管理個人財務，台灣女性比例（59%）也為亞太區中最高，顯示台灣女性期待透過投資理財提升經濟獨立的企圖心。

進一步探究對於自身財務狀況滿意度，亞太區女性僅三分之一表示滿意，各區女性滿意度普遍低於男性，台灣無論女性或男性財務滿意度皆位居全亞太區最低。評估由於台灣人習慣以股票投資為主，去年以來股市劇烈震盪的衝擊，可能是導致台灣人財務滿意度偏低的其一原因。

當提到退休理財，亞太區女性普遍傾向以縮減開支及加強儲蓄來增加退休後收入，勝於繼續投資，然而台灣女性對於持續投資明顯較其他亞太區女性更為積極，42%表示將持續投資到退休後。此外，每月擁有穩定收益是亞太區女性（75%）進行退休後投資的首要考量，台灣女性（83%）對於收益的需求尤其顯著。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示，無論對女性或所有人而言，投資理財規劃至關重要，尤其在通膨時代，投資更是有助增加收益和儲蓄的主要方式之一。最近波動的市場無疑影響了投資人信心，有些人可能因為投資的潛在風險而卻步，但若能調整心態以長遠角度評估，持續性投資反而有機會在市場波動中掌握契機。


觀望輝達財報、台股大盤開高走平　AI股廣運亮燈漲停爆大量

慘了？市場傳三度調降財測　台積電急重訊澄清：維持法說會之展望

國民經濟信心調查：大額消費、買房意願上升　股市樂觀情緒卻走跌

景氣低迷加競爭激烈、3度調降財測？台積電遭利空襲擊「臉慘綠」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀