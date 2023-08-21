特企／百威金尊攜手三大職人探索單一純粹的秘密

百威金尊的單一純粹，由三位不同領域、各自發光發熱的傑出職人來共同見證。
曾入選國際各大影展的劇場及新媒體導演周東彥認為，所謂的單一純粹，就是說好一個故事，掌握空間與情感的共鳴，用心為此刻創作。獲獎無數的舞蹈藝術家鄭伊涵則說，堅持初衷，把握舞台的每一刻。米其林推薦主廚辛易東抱持對料理單一的熱情，為菜餚說故事，帶給每個人最出色的味覺饗宴。
他們專注當下、用心為此刻，去耕耘、突破，創造出屬於他們的「金」彩時刻。
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百威金尊經過精心挑選，選中了啤酒麥種中最令人驚豔的存在－來自加拿大的二棱大麥，打造出百威金尊獨特的風味。嚴選單一品種，讓純粹而統一的風味，一入口就能贏得人們的心。
用心為此刻成就人生金彩時刻
單一純粹，是百威金尊的理想與信仰，每一道工序都嚴格把關，打造出純粹豐郁的口感，完美搭配任何時刻的用餐體驗；獨門麥汁提煉工藝剔除殘留雜味，也讓美食口感更純澈，為大宴小酌帶來更高級的質感。不論是朋友聚餐、家人團圓，拿起一杯百威金尊，為人生極致喝采乾杯。
百威金尊啤酒品項330ml、500ml玻璃瓶和鋁罐，超商7-11、家樂福、大潤發、愛買、全聯、美廉社、與餐飲通路均有販售。
全台銷售據點：https://www.ab-inbev.com.tw/base_tw.php
百威金尊精心挑選單一品種麥芽，營造出純淨的麥香。我們深信，只有擁有單一品種麥芽，才能賦予啤酒真正純粹的品質和獨特魅力。
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