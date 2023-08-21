夏天預防熱傷害、水中毒！　水該怎麼喝才正確？

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氣溫高水分流失速度加快 謹記「補水3適」近年來受到氣候變遷影響，各地高溫日數及極端溫度都隨之增加，在氣溫高的情況下從事戶外活動，人體的水分流失速度也會加快，如果沒有及時補充，可能會引起脫水或熱傷害，包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑等健康問題。
尤其正值暑假期間，許多民眾會安排戶外旅遊行程更要注意。國健署署長吳昭軍提醒，炎炎夏日民眾在享受戶外活動歡樂的同時，也要時刻注意自身身體狀況，以及補充水分，並謹記「補水3適」，才能消暑平安，共度一「夏」。
適時、適度、適量 活動15分鐘至少補水200毫升戶外活動應「適時」補充水分。國健署建議，民眾應在戶外活動前1小時先喝水，並分兩階段補充水分，而在活動中應每15分鐘補充水分。
此外，也應依據天氣、活動量及流汗量，「適度」補充水分，不要等有口渴的感覺才喝水，因為口渴時身體已經處於缺水狀態。國健署表示，若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。
而國健署也提醒，出門前1小時應「適量」慢速喝水400－600毫升，避免急促喝水，因為腎臟在無法負荷的情況下，會產生電解質不平衡，造成「水中毒」，另外，戶外活動中每15分鐘應飲水200－300毫升，避免熱傷害的發生，若運動前後量體重有減輕，那減輕的體重就是缺水量，須逐步補足。
透過奉茶行動APP 尋找附近裝水站避免缺水危機夏日酷暑無論是從事戶外活動、運動、旅遊或只是在陽光下走走，民眾都要記得隨時補充水分。國健署表示，目前全臺灣有近萬個免費裝水站，民眾若有補充水分的需求，也可以透過「奉茶行動」APP，快速且方便找到距離最近的奉茶站（裝水站），隨時補充水分、解渴，不再讓身體有缺水危機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58911
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