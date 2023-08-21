竹北建案旁路面坍塌搶修　楊文科勒令建案停工

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工務處長江良淵說，現場目測坍塌範圍長約6公尺、寬約3公尺、深近3公尺，坍塌現場位於建案工地旁，因深度較深，無法修復管線，請廠商立即回填灌漿，希望今天之內將回填完成，盡快復原瓦斯、自來水及電信管線，讓居民安心。他也強調，未來會針對竹北地區各大型工地有深基礎開挖工程者加強查核，確保居住安全。
新竹瓦斯公司總經理邱世昌說，目前雙向管線已切塞完成，建設公司預計下午完成道路灌漿後，由廠商將兩端管線作聯接回復氣源，盡速將維生管線先行復原。
下午13時30分建商代表到場說明，縣府工務處與土木技師也一同會勘現場，新業建設公司總經理簡福榮說，有可能是地下CCP止水樁沒有做到很完善，加上近日豪大雨不斷，水將地下沙泥帶出來，導致旁邊道路路面下沉，剛好下方有5英寸大水管，水管破裂，大量水再將路面地基沖刷掏空。
總經理簡福榮指出，事發後立即請安全觀測人員到場，進行全面性觀測作業，目前回報是沒有問題的，現階段先將下方孔洞補起來，接著灌漿後，再將自來水管、瓦斯管線及電信全部復原，先不要影響住戶的生活。
縣府委託之土木技師陳鴻輝說，這次主要問題出在自來水管破裂，導致土石流失，甚至壓力衝進地下3樓的基地裡，導致路面部分崩塌。建商坦承本案發生原因與工地開挖有關係，也承諾會負責到底，作好後續修復與敦親睦鄰的工作。工務處除勒令停工外，也將依建築法相關規定，處罰起造、承造及監造人各3萬元罰鍰。