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竹北建案旁路面坍塌搶修　楊文科勒令建案停工

▲竹北再度發生塌陷出現坑洞，新竹縣長楊文科迅速趕至現場了解，立即要求旁邊建商工地停工，徹底調查原因。（圖／新竹縣政府提供）
▲竹北再度發生塌陷出現坑洞，新竹縣長楊文科迅速趕至現場了解，立即要求旁邊建商工地停工，徹底調查原因。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹縣竹北市縣政七街道路今（21）日上午塌陷出現坑洞，現場自來水管、瓦斯管破裂，各單位緊急搶修，新竹縣長楊文科迅速趕至現場了解，立即要求旁邊建商工地停工，徹底調查原因。工地建商坦承由於連日強降雨，其地下室CCP止水樁密度不夠，可能導致砂土滲入基地，壓力釋放，讓路面產生沉陷，因此扯斷自來水管線，大量水短時間內將土石沖進基地，道路發生坍陷。工務處已要求建商盡速搶險回填，並確實改善。

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楊文科說，今早獲報指示工務處立即會同工地包商實地了解情形，目前初步判斷是因工地施工造成道路沉陷，進而扯斷自來水管，大量水短時間沖走路下砂土造成坍塌，目前水公司及新竹瓦斯公司將源頭關閉，不會有外洩情形。同時下令該建案立即停工，並依法處分，縣府已做立即處置，請市民朋友不要擔心。

工務處長江良淵說，現場目測坍塌範圍長約6公尺、寬約3公尺、深近3公尺，坍塌現場位於建案工地旁，因深度較深，無法修復管線，請廠商立即回填灌漿，希望今天之內將回填完成，盡快復原瓦斯、自來水及電信管線，讓居民安心。他也強調，未來會針對竹北地區各大型工地有深基礎開挖工程者加強查核，確保居住安全。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌說，目前雙向管線已切塞完成，建設公司預計下午完成道路灌漿後，由廠商將兩端管線作聯接回復氣源，盡速將維生管線先行復原。

下午13時30分建商代表到場說明，縣府工務處與土木技師也一同會勘現場，新業建設公司總經理簡福榮說，有可能是地下CCP止水樁沒有做到很完善，加上近日豪大雨不斷，水將地下沙泥帶出來，導致旁邊道路路面下沉，剛好下方有5英寸大水管，水管破裂，大量水再將路面地基沖刷掏空。

總經理簡福榮指出，事發後立即請安全觀測人員到場，進行全面性觀測作業，目前回報是沒有問題的，現階段先將下方孔洞補起來，接著灌漿後，再將自來水管、瓦斯管線及電信全部復原，先不要影響住戶的生活。

▲縣府工務處要求建商盡速搶險回填，確實改善。（圖／新竹縣政府提供）
▲縣府工務處要求建商盡速搶險回填，確實改善。（圖／新竹縣政府提供）
縣府委託之土木技師陳鴻輝說，這次主要問題出在自來水管破裂，導致土石流失，甚至壓力衝進地下3樓的基地裡，導致路面部分崩塌。建商坦承本案發生原因與工地開挖有關係，也承諾會負責到底，作好後續修復與敦親睦鄰的工作。工務處除勒令停工外，也將依建築法相關規定，處罰起造、承造及監造人各3萬元罰鍰。

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