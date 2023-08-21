竹市啟動「校園降溫計畫」 國中小學班班有冷氣空氣變清新
▲環保局今年已同步輔導並提醒學校，教室不論春夏秋冬，於下課期間應適度通風換氣，可促進空氣流通，避免二氧化碳濃度過高。（圖／新竹市政府提供）
記者李春台／新竹報導
2023-08-21 16:49:52
新竹市政府啟動「校園降溫計畫」，國中小學班班有冷氣，同時依據「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，夏日冷氣使用時教室多屬密閉空間，即使在冬天天冷狀況下亦會緊閉門窗。新竹市環保局去年啟動國中小室內空氣品質抽樣健檢及輔導專案，使用「巡檢式」檢測儀器，進行抽樣健檢，部分教室出現二氧化碳（CO2）濃度稍有偏高現象。環保局今年已同步輔導並提醒學校，教室不論春夏秋冬，於下課期間應適度通風換氣，可促進空氣流通，避免二氧化碳濃度過高。
環保局長江盛任表示，去年國中小室內空氣品質抽樣健檢及輔導專案之調查結果顯示，抽測的10所學校、10間教室中共有9間教室出現二氧化碳濃度稍有偏高之趨勢，濃度小時平均值落在1,100至1,700 ppm之間有超過法規1,000 ppm的標準，剩餘的1間教室所測得數值也接近標準值，顯示教室冷氣使用時須加強注意「室內空氣品質管理」（Indoor Air Quality，IAQ）情形，必須適度通風換氣，才能讓教室空氣更清新。 江盛任特別強調，惟該次調查以巡檢式檢測儀器（簡稱直讀儀器）方式測定，僅做為啟動空氣品質維護管理改善措施之參考，依據室內空氣品質管理法規定，室內空氣品質檢測結果超標與否，仍須以公告標準檢測方法測定數值進行判定。 ▲新竹市環保局去年啟動國中小室內空氣品質抽樣健檢及輔導專案，使用「巡檢式」檢測儀器，進行抽樣健檢。（圖／新竹市政府提供）
環保局表示，環保署111年2月已編製「校園室內空氣品質維護管理指引」，讓學校對於室內空氣品質維護管理方式有所依循，竹市府今年特別輔導及提醒學校包含「源頭減量管制」、「加強通風換氣」、「空氣清淨設施」及「植物淨化」四大措施。
環保局提醒，教室長時間密閉使用狀況下，室內二氧化碳濃度一定會增加，除參考「校園室內空氣品質維護管理指引」外，亦可依循教育部「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」之建議，下課期間應將班級冷氣轉換為送風模式，並於教室對角各開啟一扇15公分的窗戶，以促進空氣流通，維護教室內空氣品質，並提升學童學習效率。