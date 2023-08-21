《櫻桃小丸子》8／20祝濱崎憲孝生日快樂！下秒真人濱崎死訊曝光
日本國民動漫《櫻桃小丸子》是櫻桃子的作品，劇情取自她於靜岡市清水區度過的小學時光，故事中有5位實際存在的同姓名同學，其中一位就是濱崎憲孝；但濱崎憲孝的原型人物已證實過世，他死訊公開日期為8月20日，正好是卡通角色濱崎憲孝的生日，巧合令人震驚。
記者陳雅蘭/綜合報導
根據《週刊女性》報導，記者曾因為《櫻桃小丸子》採訪過濱崎憲孝本人，但8月15日當天記者收到濱崎憲孝過世的電郵，他致電濱崎憲孝的手機卻無人接聽，記者心想「這一定是誤會」，並決定前往靜岡，巧的是，當天正好是櫻桃子的忌日，也是她去世5週年的日子。
記者到了濱崎憲孝的公寓，按對講機沒人回應、信箱堆滿信件，隔壁的90歲女士就過來告知記者「濱崎憲孝過世了」，鄰居透露：「某天我就再也沒見過濱崎，我擔心他出事，查看他家的信箱卻發出臭味，我聯繫了警察，才知道濱崎陳屍家中死了，那是3個月前的事了。」濱崎憲孝往生事實讓記者無法接受。
巧的是，原型濱崎憲孝的死訊是8月20日下午發布，但當天上午，《櫻桃小丸子》官方帳號才發文祝賀動漫角色濱崎憲孝生日快樂，加上記者是在櫻桃子的忌日證實濱崎憲孝過世的消息，諸多巧合讓人不敢置信。