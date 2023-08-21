王品享鴨進軍高雄！巨蛋商圈裕誠店烤鴨盒地標 打卡全單9折優惠
高雄人也能開吃王品享鴨了！專賣烤鴨的「享鴨」進駐高雄巨蛋商圈，「享鴨高雄裕誠店」即將於8月26日本週六盛大開幕，還打造期間限定千倍「巨 Duck 烤鴨盒佈景裝置」地標，秀出拍照打卡分享於個人 FB 或 IG，就能在消費時結帳享「全單9折」；還攜手在地「老江紅茶牛奶」 首創「剉冰」新吃法，獨家推出「紅茶牛奶水果海之 Bling」。而台中則是迎來爆炒石頭火鍋「石研室」與南投高級露營區「峇嵐杉丘」，聯手打造的「迷你烤爐燒肉便當」杉中寶盒，於石研室台中勤美店獨家預購，售完為止。
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團 2018 年創立的首間中華料理品牌「享鴨」，選用花東縱谷放養、自由覓食的櫻桃鴨，主打「招牌片皮鴨」一鴨三吃，喜愛酥脆口感必吃「蘸白糖」，以胸上黃金 8 片鴨皮蘸冰晶砂糖；「半月滑肉搭蘸水」搭配特製花椒鹽超涮嘴、一口接一口；「鴨肉捲餅佐醬」則是必吃經典美味。記得可是要預訂才知得到喔。
搭配蒜酥鴨下巴、慢火白菜鴨架湯、功夫鴨絲粥、及創意香橙魚子醬燒餅佐片鴨等中華料理，受不少消費者歡迎，餐期時間常常一位難求。如今，總算進軍南台灣，「享鴨高雄裕誠店」登陸高雄巨蛋商圈，即日起至8月27日，還在巨蛋前廣場打造期間限定「巨 Duck 烤鴨盒佈景裝置」夏日打卡新地標。
來自享鴨外帶烤鴨盒的創意發想，豪氣放大千倍重磅降落在眼前，秀出拍照「巨 Duck 烤鴨盒佈景裝置」打卡於個人 FB 或 IG，至享鴨高雄裕誠店消費並出示分享畫面，就能在消費時結帳享「全單9折」。
王品「享鴨」還攜手創立 70 週年的在地老字號「老江紅茶牛奶」，顛覆傳統品飲形式、首創紅茶牛奶「剉冰」新吃法，8月26日至9月17日於享鴨高雄裕誠店獨家推出「紅茶牛奶水果海之 Bling」，開吃以老江經典紅茶牛奶的香濃剉冰為基底，擺滿繽紛季節新鮮水果的浮誇甜蜜冰品。
而台中則是迎來爆炒石頭火鍋「石研室」與南投高級露營區「峇嵐杉丘」，聯手打造的「迷你烤爐燒肉便當」杉中寶盒，將露營最經典燒烤美食，以餐盒形式呈現，推出3款「杉中寶盒」，包含每份459元的「牛五花寶盒」、「韓式豚燒寶盒」及每份559元的「日本和牛寶盒」。放有主廚特製紅茶釜飯、各式小菜、石研室特製赤sir醬與新鮮肉片，及主打的「迷你無煙炭火烤爐」；按照附給的爐炭、火柴搭配使用，玩耍去年造成炫風的個人烤肉便當樂趣。石研室台中勤美店即日起獨家預購，售完為止。