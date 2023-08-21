天氣預報／七夕情人節「雨神作伴」！午後雷雨肆虐 降雨熱區出爐
本週台灣天氣逐日變化並不大，主要都是午後對流發展旺盛，容易有局部較大雨勢發生，中央氣象局預報員廖經翔表示，今（21）對流主要出現在中南部和各地山區，大台北在下午4時左右開始也出現明顯降雨，整體雨勢要入夜才趨緩，明（22）日七夕情人節狀況也差不多，週末過後台灣附近可能會有颱風等熱帶系統發展的可能，請民眾持續關注最新天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
廖經翔提及，明日七夕情人節的天氣與今天類似，早上較高溫炎熱，中午開始各地山區會先出現對流降雨，隨後慢慢擴及平地，不過夏天的午後雷陣雨發展位置通常較隨機，提醒民眾務必時刻留意天候，氣象局也會適時發布「大雨特報」。
明日氣溫部分，各地高溫大致落在攝氏33至34度，大台北、中南部近山區、花東縱谷有局部攝氏35至36度的高溫，低溫全台則落在攝氏26至27度，類似天氣型態預計會一直維持到週五，因此上班日都要提防午後的雷雨，沒下雨時都是多雲到晴的天氣。
廖經翔表示，週末兩天各地午後仍有局部短暫雷陣雨，較特別的是，當天風向轉為偏東風，因此東半部地區全天都會有零星短暫陣雨；此外，由於台灣周遭仍處於極不穩定的「低壓帶」環境，預計在週末後，包括熱帶性低氣壓甚至是颱風，都有可能發展起來，實際對台灣影響有待觀察。