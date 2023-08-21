又傳殺人預告！疑似韓國警察威脅「殺光」江南站　警界喊肉搜

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由於在該論壇發文，必須先以真實的電子郵件帳戶註冊會員，論壇會核實其職場、所屬服務單位的真實性，才會進一步允許加入會員。在發文時，每則貼文也會顯示其所屬的職場或服務單位，而該篇殺人預告貼文，則顯示了「警察廳」。
韓國自7月21日在首爾地鐵新林站4號出口發生隨機殺人事件後；隨後又在8月3日時傳出，京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站隨機衝撞和殺人，以及8月17日在首爾市冠岳區新林洞發生的隨機性侵致死等案件，一個月以來接連的隨機攻擊事件，導致韓國社會人心惶惶。
儘管這篇疑似警察發出的殺人預告貼文已經遭到刪除，但貼文的截圖已經在網路上流傳，有網友直言「就是因為有像你這樣的警察，警方形象才會不斷惡化。」
這篇貼文也引起警界高層高度重視，認為整頓綱紀必須打鐵趁熱。警察廳長尹熙根責令進行調查；警察廳相關人士對此表示，「發文者威脅社會大眾、詆毀警察名聲，對於該名發文者是否為現任警察，將會調查釐清。」
韓國警察廳國家偵查本部表示，從上月21日至本月21日當天上午9時，警方共發現431條殺人預告的貼文，並抓獲192名發文者、逮捕其中20人。警方透露，在192名發文者當中，有90人是未成年人，其中不乏不用承擔刑事責任的低齡青少年。警方決定，即便是無需承擔刑事責任的低齡青少年，只要被查明構成犯罪，就將被送至法院接受相關處分