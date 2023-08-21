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又傳殺人預告！疑似韓國警察威脅「殺光」江南站　警界喊肉搜

▲在京畿道盆唐區地鐵發生隨機衝撞和殺人事件後，韓國警方加緊巡邏。（圖／美聯社／達志影像）
▲在京畿道盆唐區地鐵發生隨機衝撞和殺人事件後，韓國警方加緊巡邏。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓國近來頻頻發生無差別隨機攻擊事件，加上還有多名網友在網路發布模仿犯和殺人預告，造成社會人心惶惶。韓國媒體今（21）日報導指出，又傳出新的殺人預告，且還是疑似用警察的帳號在論壇中發文，表示將在21日晚上於首爾江南站大開殺戒，目前貼文已被刪除。

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根據《韓聯社》報導，韓國警察廳網路恐怖調查科21日上午接獲報案，表示民眾發現有員警在職場論壇「Blind」上發文，威脅稱今晚即將在首爾地鐵江南站1號出口持刀殺人，「你們就滾遠點吧，顆顆，我會全部殺光的」。目前這則貼文已經遭到刪除。

由於在該論壇發文，必須先以真實的電子郵件帳戶註冊會員，論壇會核實其職場、所屬服務單位的真實性，才會進一步允許加入會員。在發文時，每則貼文也會顯示其所屬的職場或服務單位，而該篇殺人預告貼文，則顯示了「警察廳」。

▲有疑似是警察的網友在韓國論壇發出殺人預告。（圖／翻攝自Blind）
▲有疑似是警察的網友在韓國論壇發出殺人預告。（圖／翻攝自Blind）
韓國自7月21日在首爾地鐵新林站4號出口發生隨機殺人事件後；隨後又在8月3日時傳出，京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站隨機衝撞和殺人，以及8月17日在首爾市冠岳區新林洞發生的隨機性侵致死等案件，一個月以來接連的隨機攻擊事件，導致韓國社會人心惶惶。

儘管這篇疑似警察發出的殺人預告貼文已經遭到刪除，但貼文的截圖已經在網路上流傳，有網友直言「就是因為有像你這樣的警察，警方形象才會不斷惡化。」

這篇貼文也引起警界高層高度重視，認為整頓綱紀必須打鐵趁熱。警察廳長尹熙根責令進行調查；警察廳相關人士對此表示，「發文者威脅社會大眾、詆毀警察名聲，對於該名發文者是否為現任警察，將會調查釐清。」

韓國警察廳國家偵查本部表示，從上月21日至本月21日當天上午9時，警方共發現431條殺人預告的貼文，並抓獲192名發文者、逮捕其中20人。警方透露，在192名發文者當中，有90人是未成年人，其中不乏不用承擔刑事責任的低齡青少年。警方決定，即便是無需承擔刑事責任的低齡青少年，只要被查明構成犯罪，就將被送至法院接受相關處分

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