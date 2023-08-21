陸建商又爆雷！陸股需時間築底　本周靜待輝達財報、全球央行年會

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PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，聯準會主席鮑爾將於25日在全球央行年會發表演說，除了討論全球經濟前景，也將談論美國經濟展望，預料將成為全球觀察美債、美元、美國經濟的重要風向球。至於從經濟數據來看，以往被視為美國經濟風向球之一、佔美國總消費支出1/3的零售銷售數據，7月份在美國民眾增加線上購物和外出用餐的帶動下，月增0.7%，遠優於市場預期且創下6個月來最大增幅，反映出美國消費者工作狀態穩定，就業有一定的韌性。
而市場關注的陸股方面，PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，人行8月15日意外降息，將1年期中期借貸便利（MLF）利率下調15個基點，7天期逆回購利率調降10個基點，明確釋放出加大貨幣政策刺激力度的信號，以提振經濟和市場信心。國家統計局表示，由於國內需求仍顯不足，此次降息可以有效降低實體經濟融資成本刺激消費和投資，有助於降低企業和房貸利率，促進房地產復甦回暖。
許智洋認為，今年除了陸股疲軟，中國當局面臨更大的提振消費和資本支出的壓力，從滬深300指數來看，8月初一度站回4000點，但是房地產事件再度使股市回到弱勢區間格局，目前均線皆下彎，需靜待時間築底。另外，彭博新聞傳出，近期人民幣兌美元接近7.30，受到中國高層重視，相關部門上週已經要求國有大行在日常運作外，加強對外滙市場的干預，避免滙率出現大幅波動，故人民幣走勢也是後續觀察股市落底回升的重點之一。
而台股今（21）日開高走平，終場微幅上漲0.18點，指數維持16381.49點，成交金額2521.35億元，PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，近期台股受到國際消息面影響較深，包括FOMC會議記要顯示通膨有顯著升溫風險、美國10家中小型銀行面臨降評，以及中國房地產問題，使得台灣股匯齊跌，晶圓龍頭大廠未能守住半年線，不過，可看出AI概念股仍為目前主軸，近日相關族群呈現良性輪動，持續為近期操作重心。
廖炳焜說明，目前AI題材都在等待本週輝達公布財報，市場預估輝達不論毛利率與獲利都能優於預期，第二季營收有望達到110億美元，較同期大幅成長64%，惟須留意財測部分要滿足股價目前位階，才有繼續往上走高的動力。
展望本週，廖炳焜指出此波台股從高點17463.76點拉回幅度6.2%，後續宜觀察那斯達克指數是否能止跌並站回季線，另外，包括輝達財報、全球央行年會的談話，都是近期市場信心回復的關鍵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。