曾犯大貓偷拍案！權自立判10年出獄再涉猥褻　見警上門竟畏罪墜樓

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今年5月間，花蓮警方偵辦一起兒少案時，意外發現犯嫌的行動硬碟有多部猥褻女童影片，訊後其坦承是在網路下載，警方深入追查，發現影片為權姓男子所上傳，因此昨天接獲情資，隨即派員前往開南大學，準備逮捕赴該處參加職前訓練課程的權男。
過程中，權男突然表示，自己要回4樓拿取書本，並趁機打開走廊窗戶一躍而下，救護人員趕抵後，第一時間協助其送往衛福部桃園醫院，不過仍在下午4時41分不治，對此，警方指出，目前已查扣犯嫌手機、電腦，並指揮桃園、基隆地檢署檢察官指揮偵辦，以釐清是否還有其他受害人。
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