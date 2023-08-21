賴勁麟請辭雲豹 林家興：為救賴清德選情「小公主」遭下封口令
民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟宣佈，為避免成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，將辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。國民黨前發言人、台中市立委參選人林家興酸「走了一個賴勁麟，背後可能還有千千百百個綠色門神賴勁麟」，並說傳聞「小公主」已經被黨高層下封口令，質疑為了挽救賴清德選情，賴勁麟才要落跑。
記者顏幸如／台中報導
賴勁麟今（21）日下午於臉書表示，為避免自己的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，他已向雲豹能源董事會提出將辭去董事長及所有子公司職務。
國民黨台中市立委參選人林家興在臉書發長文，指賴勁麟在1998年提出獎勵「再生能源發展條例」，是台灣最早倡議及推動綠能的立委，台灣為了躁進地發展綠電，每年台電虧損約4千多億，要全民買單，民進黨蔡英文政府的「2025非核家園」願景已經破產，又要全民付出代價？
林家興問，賴勁麟此時辭職，是心虛還是落跑？他在辭職聲明當中說，「堅定反核是一生職志」，但錯誤的政策比貪污更可怕，民進黨執政後，台灣6年有5次全國大停電，賴勁麟的一生職志有讓台灣更好嗎？有真正點亮台灣嗎？
林家興批評賴勁麟擔任綠電企業門神，被網友與社會普遍質疑後，民進黨負面聲量10天暴衝20萬則，「據聞小公主還被黨高層下封口令，賴勁麟才說要落跑？請問這是為了救賴清德選情？還是他本人自己心虛？」