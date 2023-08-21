詩亞心疼大牙性騷擾！突脫口「演藝圈還有未爆彈」：不是不報
藝人詩亞與「大牙」周宜霈都是節目《我愛黑澀會》出身，自大牙指控「黑人」陳建州性騷擾後，詩亞也在個人IG上發聲：「善惡終有報，不是不報，時候未到。」引發外界揣測。今（21）日詩亞出席「2023電商主播大賽」被問到此事時，則透露自己也有遇過MeToo，也十分心疼大牙遭遇，至於對方是誰？詩亞僅低調回應是「圈內人」，目前還沒被爆出來。
記者詹鎰睿/台北報導
詩亞透露，有一些人只是還沒有被爆出來，而她目前也不想當第一個吹哨者，直言演藝圈還有未爆名單，「我覺得會這樣對一個人，（他）一定也會這樣對別人，人很難去改變自己的個性。」被問到是否是圈內大哥，詩亞則解釋，「他不算大哥，我認識的大哥人都蠻好的。」並看著一旁的徐乃麟說到，「像乃哥就蠻照顧我的。」徐乃麟也逗趣答腔，「我這時候就要承認我是大哥了！」
詩亞表示，她私下有關心過大牙，還分享對方的溫暖舉動，對她來說，大牙就像是大姐姐一樣，由於詩亞當時是《黑澀會》裡面年紀最小的成員，大牙私下非常關心她的狀況。如今，詩亞相當心疼大牙的遭遇，直呼：「我覺得報應這種事，不是不報，時候未到。」也希望大牙能早日解決，期盼事件盡快落幕。
※【NOWnews 今日新聞
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