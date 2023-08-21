不自覺眨眼、清喉嚨恐是妥瑞氏症求救訊號！　醫列常見症狀

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妥瑞氏症常在青春期達到高峰 常見症狀一次看奇美醫院學中心兒科部主治醫師郭思辰指出，妥瑞氏症是一種抽動症候群，為神經發展性疾病，而非精神疾病，成因可能源自於兒童期發育之大腦基底核多巴胺的高反應性。症狀包含不自主聲音(清喉嚨、尖叫聲及吸鼻子等)和不自主動作(重覆性的眨眼、甩頭、聳肩、揉搓鼻子、做鬼臉等)，嚴重時可能會出現穢語、肢體大幅度擺動的情形。
好發年齡通常在5至6歲，10至12歲症狀較為嚴重。青春期後約有1/3的病人抽動症狀會自然消失，1/3的病人症狀會逐漸緩解，剩餘1/3的病人症狀會持續到成人；男性比例比女性高約3至4倍。
無法經特定檢查確定 符合4條件極可能確診妥瑞氏症常被誤診為氣喘、眼睛過敏或呼吸道症候群等，目前診斷主要是藉由詳細的病史及臨床症狀來判斷，無法經由特定檢查確定。根據美國精神醫學會精神疾病診斷與統計手冊第五版(DSM-V)，妥瑞氏症必須符合以下條件：
(1)病程中曾出現多樣動作型抽動及一種或多樣聲語型抽動
(2)抽動頻率時好時壞，時間已持續一年以上
(3)症狀在十八歲以前出現
(4)不是因為物質(如古柯鹼)使用之生理效應或其它疾病(如亨丁頓舞蹈症、病毒後腦炎)所造成。
妥瑞氏症需要理解及陪伴 就醫給予適當治療幫助郭思辰強調，大部分病人並不需要治療，但需要對妥瑞氏症有正確觀念與對病童有更多理解，才能真正幫助到他們。妥瑞氏症的症狀時好時壞，也會因某些因素加重症狀表現，如：使用3C產品時(看電視、打遊戲等)、被告知不要動時、生病、睡眠不足、過度疲累、季節變化、負面情緒以及吃到含有咖啡因的食物(甜食、巧克力)等。
而目前治療方法有藥物治療、行為療法(認知訓練、對抗反應訓練、社會支持)。且妥瑞症病人有80%以上會伴隨有如注意力不集中及過動症、強迫症、憂鬱、自我傷害的行為及睡眠異常等共病，因此必須持續觀察並告知醫師相關情況，必要時應積極接受治療，才能得到有效的幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58916
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