友邦瓜地馬拉總統選舉親中派當選 外交部：將在良好基礎上合作
我國友邦瓜地馬拉共和國於年8月20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，最高選舉法院於同日完成計票作業，由「種子運動黨」（Movimiento Semilla）總統候選人阿雷瓦洛（César Bernardo Arévalo de León）及副總統候選人艾蕾拉（Karin Larissa Herrera Aguilar）以逾百分之58得票率勝選，阿雷瓦洛總統當選人已於20日晚間召開記者會發表勝選感言。外交部表示，我國向瓜國政府及人民表達賀忱，並已經透過大使館祝賀。
記者邱新博／台北報導
瓜地馬拉總統當選人阿雷瓦洛被視為親中派，在競選期間主張擴大與中國經貿關係，不過阿雷瓦洛7月受訪時強調，他並無意改變台瓜邦交。現年64歲的阿雷巴洛曾是瓜地馬拉外交官，也是前總統之子。他在競選期間主張打擊政府貪腐，並於6月25日首輪總統大選時打破眾人眼鏡擠進第二輪選舉，隨後在20的第二輪投票中擊敗對手、前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。
外交部表示，瓜地馬拉順利完成本次選舉，再次展現瓜國政治民主成就及人民民主素養，我國政府向瓜國政府及人民、阿雷瓦洛總統當選人及艾蕾拉副總統當選人表達誠摯賀忱，並已透過駐瓜國大使館致賀。
外交部說，阿雷瓦洛總統當選人於1994年擔任瓜地馬拉外交部次長任內曾應邀訪台，對於台瓜兩國友好邦誼具深刻認識，此次大選期間也在公私場合多次表達支持與我國維持邦誼的立場。
外交部表示，台灣與瓜地馬拉邦誼篤睦，我國政府基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好情誼，將與瓜國新政府在既有的良好基礎上攜手合作，深化各項交流與合作，增進雙方人民福祉。