吳鳳到維也納卡關「土耳其人要簽證」！掏1神物秒放行：愛死台灣
土耳其裔藝人吳鳳來台發展十年，幾年前如願取得中華民國身分證成為新台灣人，還時常替台灣在國際發聲。而今（21）日吳鳳與家人要搭機飛往奧地利的維也納，卻遭海關攔下，沒想到下一秒他拿出台灣「1神物」後直接被放行，讓他忍不住大喊：「愛死你了台灣！」
記者潘毅/綜合報導
吳鳳今（21）日下午在臉書上發文分享「我們準備要搭飛機去維也納，海關看到我的土耳其護照，問說：這個護照需要簽證或者奧地利的居留證，不然無法登機！」此時吳鳳便拿出自己身上攜帶的另一本中華民國台灣護照，給海關過目，對方便回答：「台灣人去奧地利不需要簽證！」此話一出立刻讓吳鳳心中竊喜「好爽！愛死你了台灣！」
看到台灣的護照超好用的實際案例後，不少粉絲也紛紛回應「台灣護照真的是可以把歐洲當國內線在飛」、「歐洲各國對台灣非常友善，最刁鑽的德國，對台灣也是免簽 」、「很多人都愛台灣的護照，因為他有一百多個國家的免簽」、「怎麼可以玩海關XD」。
事實上根據亨利護照指數（Henley Passport Index）2023年度的最新排名，在全球199國家中，台灣的護照排名為34名，擁有145個免簽國家地區，榜單中第一名則是新加坡護照，可以免簽進入193個國家地區。吳鳳的祖國土耳其則在榜單上位列第55名，擁有114個免簽目的地。