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林襄為了表演暴瘦打點滴！「手臂拔針頭」畫面曝　粉絲淚喊：加油

▲林襄為了音樂祭的表演，壓力大到身材暴瘦還打了點滴，手臂拔掉針頭後繼續練舞，畫面曝光後也感動了台下的粉絲，紛紛淚喊：「林襄加油！」（圖／天選者提供）
▲林襄為了音樂祭的表演，壓力大到身材暴瘦還打了點滴，手臂拔掉針頭後繼續練舞，畫面曝光後也感動了台下的粉絲，紛紛淚喊：「林襄加油！」（圖／天選者提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

樂天女孩林襄昨（20）日與師妹雅涵、霖霖擔任「靠山發浪音樂祭」的壓軸，3位女神各自帶來許多新歌與彩蛋，讓現場嗨到爆炸。事實上，3人在活動前都有出現身體不適的狀況，現場更播出她們辛苦練習的片段，只見林襄秀出剛拔掉點滴針頭的手臂，接著繼續練舞，畫面讓粉絲相當心疼，紛紛在台下淚喊：「林襄加油！」

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由於7月才剛在高雄啤酒音樂節演出，3位女神這次又準備了許多新的歌舞表演及彩蛋，有3人首次合唱的全新單曲〈給你了〉以及林襄個人唱跳單曲〈卡哇依〉處女秀都是亮點。雖然女神們掛病演出，大家都有出現身體不適的狀況，但她們仍打起精神努力撐過去。

▲林襄秀出剛拔完點滴針頭的手臂，緊接著繼續練舞。（圖／莉奈文創）
▲林襄秀出剛拔完點滴針頭的手臂，緊接著繼續練舞。（圖／莉奈文創）
特別是林襄，在首發單曲表演前，舞台現場就播出她辛苦練習的小小片段，其中一幕就見到林襄手臂剛拔出點滴針頭後，就咬牙繼續練舞的畫面，也讓現場粉絲們含淚齊喊：「林襄加油！」場面相當感人。

音樂祭形象代言人雅涵，這次以「歌手」的身分帶領師姊妹一起表演，演唱個人單曲〈任性的韌性〉及〈be the one〉徹底展現歌唱實力，又甜又溫潤的嗓音，溫暖現場每位觀眾，雖然3人都說上台前很緊張，但也找到為彼此加油和紓壓的方式，未來還是會持續努力，把更好的表演和驚喜帶給觀眾。

▲霖霖（左起）、雅涵、林襄帶來3人合唱的新歌〈給你了〉。（圖／天選者提供）
▲霖霖（左起）、雅涵、林襄帶來3人合唱的新歌〈給你了〉。（圖／天選者提供）
▲林襄帶來個人唱跳新歌〈卡哇依〉。（圖／天選者提供）
▲林襄帶來個人唱跳新歌〈卡哇依〉。（圖／天選者提供）

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