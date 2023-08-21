Toro回歸台劇《百味小廚神》創收視！觀眾：以為是港星
影集《百味小廚神 中元大餐》昨（20）日首播開紅盤，於八大戲劇台頻道以4+全國0.41收視拿下當日全台華語劇冠軍，收視高點落在「時尚嘻哈土地公」Toro郭葦昀登場時，他告知阮柏皓，想要讓已故的總鋪師阿公記起他，就要接觸阿公夏靖庭最熟悉的事物「料理」，這段劇情不僅帶動一波高收視，Toro特殊的嘻哈造型也備受網友討論「好潮的土地公」、「以為是港星」。
記者羅凌筠/綜合報導
演員們一一分享心中台灣味，林奕嵐指名四神湯，笑說：「因為我每次去夜市都一定會點四神湯，從小吃到大。」江宜蓉透露最愛台式馬卡龍，藍正龍無法抗拒蚵仔麵線的滋味。身為客家人的徐麗雯興奮列出客家小炒、薑絲大腸跟板條等客家美食，夏靖庭則說：「台灣的料理，好吃的太多了，但都敵不過媽媽的味道。」
飾演通靈總鋪師的夏靖庭開心說道，播出時有特別守在電視機前面，跟2個孩子一同觀賞，「讓他們在年幼時期用一種正面輕鬆的態度，來看我們在中元節的傳統習俗。」阮柏皓不僅謝謝觀眾支持，還呼籲：「一定要繼續看下去喔。」
江宜蓉、黃冠智都開心表示，這是一部很棒溫馨幽默的好戲，希望大家喜歡且讓更多人看到，林奕嵐也希望觀眾看完都覺得心裡溫溫暖暖。後續劇情將跟著阮柏皓的視角，帶領觀眾邊追劇邊品嚐「記憶的滋味」，隨之第2季《百味小廚神 午餐爭霸戰》將不間斷連播，並加入于子育、郭子乾、海裕芬、張城熙等全新卡司一起「用心做料理」。