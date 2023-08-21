暑假小幫手　學童陪伴失智長者動起來、降低憂鬱

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每30分鐘多1位失智患者 照顧刻不容緩根據統計，112年6月台北市65歲以上人口占21.46%，松山區更高達22.58%。衛生福利部國民健康署資料顯示，65歲以上每12人即有1位失智者，而80歲以上的長者，每5人有1位失智者，隨著台灣人口快速老化，未來20年將會每30分鐘增加1位失智症者。林莉玲呼籲，面對失智人口快速增加，照顧失智長者的模式必須改變，營造失智友善社區環境，擴展社區照顧服務資源，刻不容緩。
老幼共學 孩子也能學習體恤長輩今年暑假，台北市松山區健康服務中心與松山國民小學合作辦理「藝起來憶能大賞」老幼共學活動。課程以延緩或維持長者身體及認知功能為核心，包含身體律動、認知訓練、音樂輔療、藝術創作、懷舊治療等內容。林莉玲表示，透過孩子的陪伴與一起學習，增進長輩參與活動意願，降低憂鬱情緒，也看到了孩子為長者的情緒與行為帶來正向幫助。
松山國小不僅提供上課場地及高齡友善的無障礙設施，並協助跟家長說明，招募有意願的小朋友來參加。校長陳冠英表示，台灣已步入高齡社會，當身邊的長輩鄰居面臨老化，代表每個人將來也會面對同樣的課題；透過松山健康服務中心關注長者失智的議題，讓學童有機會與社區長者互動，有助於小學教育接軌樂齡教育相關課題，落實未來教育前瞻內容。
丞丞的媽媽說，全家未和長輩同住，平常孩子和外面長輩互動機會也不大，丞丞參加課程後，會回家分享在課程中與阿公阿嬤們的互動，例如「今天跟阿嬤做撕畫、阿嬤都叫我小老師、說我很聰明」等。對於孩子願意並且喜歡和長輩互動，感到驚訝也很感動，除了讓長輩感受小朋友的活力和快樂外，孩子也可以學習體恤長輩。
「藝起來憶能大賞」老幼共學活動，提升了長輩社會參與的動能，也讓孩子學習到照顧及體貼長輩。林莉玲希望社會大眾給予失智者及照顧者友善支持與協助，讓失智者家屬在友善環境下，願意敞開心胸、向外尋求協助，讓失智者可以回歸社會化，而不是鎖在家裡。民眾如有需要失智社區照顧服務資源者，可電洽(02)2767-1757轉6056林護理師或關注台北市松山區健康服務中心官方LINE及FB搜尋相關訊息。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58907
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