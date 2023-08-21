BL劇《奇蹟》徐愷、林毓桐胸肌互貼 羞吐摟抱觸感「像厚切牛排」
BL劇集《奇蹟》明（22）日晚間7點於八大劇樂部YouTube頻道播出，兩對CP徐愷、林毓桐及陳柏文、姜典大方分享首次拍攝摟抱對方的觸感；林毓桐讚嘆徐愷的胸肌，「我沒有摸過男生胸肌這麼壯，當下就覺得這個男的又帥又壯，演我CP非常可以。」徐愷回應笑說：「毓桐真的很高大、很有安全感，抱起來有一種很紮實的厚切牛排的感覺。」
記者羅凌筠/綜合報導
聽到厚切牛排的比喻，陳柏文逗趣形容自己的CP姜典像是薄脆型的洋芋片，陳柏文表示：「第一次抱沒有太多想法，反而是會想我會不會抱太大力。」姜典則透露：「我花了5分鐘時間才習慣把自己全部交給柏文，慢慢習慣依賴他的感覺。」
首集中，飾演學霸的林毓桐意外撿到受傷的徐愷，在徐愷的威脅下，他被迫將對方帶回住處過著同居生活，還必須照料對方三餐。林毓桐自曝劇中飾演的角色廚藝與自己很相近，「我的廚藝一般，最拿手的料理是湯麵，因為料理方式相對容易，其他料理就只能碰運氣，不是火候沒控制好，就是少一個步驟。」徐愷劇中是被餵食的一方，但其實他本人的廚藝才是大師等級，林毓桐說：「上次徐愷做了海鮮義大利麵給我吃，非常好吃，完全就是我最愛的口味！」讓他忍不住許願，想跟徐愷學習增進廚藝。
林毓桐戲外其實在當演員前是一位羽毛球運動員，「雖然課業不到學霸等級，但成績還是都有及格。」有次在拍攝校園戲時，林毓桐突然想藉拍戲當下體驗考試作弊的感覺，他說：「我鼓起勇氣，想說等等考試偷偷拿起手機，但考前我的雙手狂抖，心裡想著等等監考老師會從我旁邊走過，最後一刻因為太害怕了，直接放棄『嘗試』。」