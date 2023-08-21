《假面女郎》自卑女跟原著漫畫長得一模一樣！出道就被大公司簽走
南韓影集《假面女郎》由高賢廷、安宰弘、廉惠蘭、NANA（林珍娜）、李寒星主演，18日全7集正式上架Netflix，甫開播就締造許多話題，還躍升收看排行第一名，其中新人演員李寒星飾演女主角「金貌美」整形前的模樣，她因為長相跟原著角色相似度極高，引起不小話題，她也因此成名，2023年才剛出道，就被知名經紀公司簽走。
記者陳雅蘭/綜合報導
《假面女郎》翻拍自同名網路漫畫，故事講述對外貌感到不安的金貌美，她每天都戴著面具，以網路模特兒的身分過著雙重生活，過程中捲入意外事件。
藏在金貌美面具後的「假面女郎」，分別由高賢廷、李寒星、Nana 3人飾演中年、整形前、後的模樣，導演當初設定「一角分飾三人」時，很猶豫是否該用此方式，因為他認為特殊化妝或是特效所呈現效果，都不如真人飾演來得好，最終以此方式改編主角設定。
導演的決定順利讓李寒星成名，除了原定出演的高賢廷跟Nana，李寒星則是從1000位選角試鏡脫穎而出，她的五官因為跟原著漫畫角色相似，在《假面女郎》播出後，李寒星除了獲得關注、締造高度話題，還被電影製作公司「Ace Factory」相中，2人18日簽訂專屬合約，「Ace Factory」表示：「李寒星有著多彩魅力與無限可能性，我們會盡全力支持她在多樣的作品中，展現自己的實力。」