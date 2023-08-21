《MOVING異能》李正河演趙寅成兒子胖30公斤！他更愛媽媽韓孝周
Disney+原創韓劇《MOVING異能》近期上架後，因華麗演員陣容及精彩劇情，立刻成為熱門話題。而25歲新生代演員李正河在劇中飾演韓孝周及趙寅成的兒子，據悉他為戲增重30多公斤，更透露他和韓孝周戲裡戲外都情同母子，甚至連手機裡韓孝周的稱謂都直接改為「媽媽」。
記者賴禹妡/綜合報導
李正河出道前曾差點進入JYP娛樂擔任練習生，他2017年演出網路劇《心動注意》，以演員身分正式出道，但心中仍懷抱偶像夢想，因此同時參加選秀節目《The Unit》，並拿下第19名，不過之後李正河仍回歸演員專業，還曾在熱門韓劇《無法抗拒的他》中客串一角。
而李正河在《MOVING異能》中飾演韓孝周及趙寅成的兒子，讓周遭朋友羨慕不已，甚至直呼：「李正河上輩子救了國家。」但他同時為戲增重30多公斤，並在為期將近1年的拍攝期中盡量維持體重，敬業態度令人十分佩服。
對於韓孝周與趙寅成在戲中飾演李正河的爸媽，李正河受訪時幽默說道：「如果真的是他們的小孩，會長成我這個樣子嗎？」被問到更喜歡誰時，他秒答是媽媽韓孝周，還透露韓孝周為了在戲中呈現出自然的親子關係，在開拍初期就和他表明：「希望你可以叫我媽媽。」還要他把手機裡的稱謂也一併更改，讓兩人戲裡戲外都情同母子，李正河連殺青後都改不了口，令現實生活中的李正河媽媽都不禁有些吃醋。