侯友宜民調13.6%！朱立倫質疑「抽樣有問題」 民意基金會回應了
今（21）日最新民調指出，國民黨參選人侯友宜支持度再創新低僅有13.6%，引發國民黨主席朱立倫不滿，質疑「樣本抽樣有問題」，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆稍早在臉書回應，朱立倫的質疑是假定自己的內參民調是完全沒問題，可以做為一項標準，建議朱主席不妨公開藍營的內參民調，並拿來加以比較，才能解除自身和他人的疑惑。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度達43.4%，民眾黨柯文哲以26.6%次之，至於國民黨侯友宜則是13.6%墊底，今天朱立倫出席活動受訪時，隨即表示質疑，並稱該民調和黨內、其他媒體所公布的全都不一樣，游盈隆應該要去看看樣本抽樣是否有問題，這種民調最好不要公布。
對此，游盈隆則回應，台灣民意基金會八月民調作業和往常一樣，委託專業民調公司進行抽樣和訪談，自今年7月起，本會抽樣方法改採「市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣」，市話佔70%，手機佔30%，他們相信這是目前最妥善的作法，可以讓調查结果最接近真實，也可能因為這樣而和其他家民調機構的數字有所不同。
另外，游盈隆也強調，台灣民意基金會一向秉持嚴謹、專業、客觀、科學的方法進行民意調查，是什麼就說是什麼，不偏不倚地呈現最真實民意狀態，建議朱主席，不妨公開自己黨的內參民調，將其公諸於世，並加以比較，以解除自己和大家的疑惑。