赴靈鷲山水陸法會　蔡英文為台祈福為民祈安

靈鷲山第30屆水陸空大法會8月16日至23日在桃園巨蛋啟建，總統蔡英文今（21）日晚間出席「幽冥戒」佛事，與靈鷲山開山住持心道法師一起供燈、念誦祈願文，虔誠地為全民祈福，希望十方諸佛菩薩、龍天護法加持，護佑台灣平安。
記者李春台／桃園報導
靈鷲山佛教教團表示，遵循古制、傳統儀軌舉辦的水陸空大法會，今年邁向第30年，持續「千年水陸、萬世慈悲」的悲心願力，秉持悲願、嚴謹、平等精神，啟建8天7夜的法筵勝會，凝聚集體共振的善念善緣，化解人心困惑，讓心靈安定自在，轉化衝突，達到和諧。其中，「幽冥戒」是水陸法會內壇重要佛事，就是授予眾生菩薩戒，讓幽冥眾生種下菩提種子。
晚間6時多，蔡英文抵達法會現場，先在富貴金佛前禮佛供花，隨後，進入莊嚴殊勝的內壇，與心道法師登壇至聖殿首席供燈。蔡英文在佛前誠心祈願「水陸功德度十方，無邊勝福皆回向，仁王護國民歸仰，百業興隆得富庶，風調雨順祈安康，邦基鞏固政遐昌，世界和平永吉祥。」
心道法師慈悲開示，幽冥戒就是菩薩戒，學習如何做菩薩，做好服務奉獻，轉換記憶體成為菩薩的DNA，樹立德行和典範，能夠生生世世不墮惡道，學習菩薩的發心和善巧方便，利益眾生。
靈鷲山佛教教團表示，開山40年來，一直扮演心靈寄託和社會公益的角色，22日下午將舉辦「愛心贊普」捐贈儀式，將十方募集而來的物資，捐給需要的弱勢族群，落實水陸法會普利十方的「大普施」精神。