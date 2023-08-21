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英「魔鬼護理師」冷血連殺7嬰！下手毫無動機　法院判決今出爐

▲英國護理師涉嫌在2015年6月至2016年6月期間，利用自己在醫院新生兒科工作之便，無故殺害了多位嬰兒，法院最新宣判其謀殺罪終生監禁。（圖／翻攝自Cheshire Constabulary警局）
▲英國護理師涉嫌在2015年6月至2016年6月期間，利用自己在醫院新生兒科工作之便，無故殺害了多位嬰兒，法院最新宣判其謀殺罪終生監禁。（圖／翻攝自Cheshire Constabulary警局）

國際中心楊智傑／綜合報導

英國32歲的護理師露西（Lucy Letby）在2015至2016年間，利用自己在醫院新生兒科工作之便，竟冷血殘殺多名嬰兒，造成7名嬰兒死亡，其他10名嬰兒則是謀殺未遂。在18日陪審團一致認定露西有罪後，主審法官也在今（21）宣判其終身監禁，永遠不得出獄。

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這是英國針對謀殺案歷時最長的審判，審判期間延續了10個月，陪審團經過110個小時審議後終於作出裁決。該起事件發生在英國切斯特伯爵夫人醫院（Countess ofChesterHospital），醫院發現在2015年3月至2016年7月期間，新生兒們因心臟衰竭而亡的數字異常提高，且遺體上還被發現出現不明斑點，在警方調查下才發現當時年僅25歲的新生兒科護理師露西萊比竟將空氣、牛奶等注入嬰兒血管、餵食胰島素殺害，落網時更面無表情，對殺嬰被捕一事相當淡定。

她在2018年7月被警方鎖定，儘管當時萊比獲得保釋，但在警方持續追查下終於在2020年11月逮捕萊比，警方當時搜查其住處時曾發現她留下紙條寫著「我是故意殺他們的，因為我不夠好，無法照顧他們」、「我是個可怕的、邪惡的人」。

整起事件也轟動英國社會，根據《BBC》、《衛報》等英媒報導，在7起殺嬰案確定有罪後，萊比已經成為近代英國連續殺害最多嬰兒的凶手，檢方起訴時還提到，專家發現萊比藉職務之便對這些她經手照顧的嬰兒進行毒害，其中還有一名男嬰被嘗試毒殺3次、一名女嬰則是一天被毒害2次。

法官在宣判時提到，這些針對嬰兒的謀殺計畫既殘酷又經過精心策劃，且受害者是脆弱幼小的嬰兒，兇嫌明顯沒有悔意，也沒有任何值得減刑的因素，因此按照罪行的嚴重程度最終要求其終身監禁。

報導指出，宣判當下有家長在低聲哭泣，但基本上法庭保持一片靜默，而萊比在判刑出爐前曾告訴她的法律團隊自己拒絕出庭，她也不願以視訊方式跟進審訊過程，因此也不會親耳聽見受害人陳述該案怎麼影響自己與身邊人，也聽不到法官量刑原因與宣讀判決；此舉也令英國首相宣布政府擬為此修改規定，可能將強制要求嫌疑犯出庭聽判。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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