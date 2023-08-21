英「魔鬼護理師」冷血連殺7嬰！下手毫無動機　法院判決今出爐

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她在2018年7月被警方鎖定，儘管當時萊比獲得保釋，但在警方持續追查下終於在2020年11月逮捕萊比，警方當時搜查其住處時曾發現她留下紙條寫著「我是故意殺他們的，因為我不夠好，無法照顧他們」、「我是個可怕的、邪惡的人」。
整起事件也轟動英國社會，根據《BBC》、《衛報》等英媒報導，在7起殺嬰案確定有罪後，萊比已經成為近代英國連續殺害最多嬰兒的凶手，檢方起訴時還提到，專家發現萊比藉職務之便對這些她經手照顧的嬰兒進行毒害，其中還有一名男嬰被嘗試毒殺3次、一名女嬰則是一天被毒害2次。
法官在宣判時提到，這些針對嬰兒的謀殺計畫既殘酷又經過精心策劃，且受害者是脆弱幼小的嬰兒，兇嫌明顯沒有悔意，也沒有任何值得減刑的因素，因此按照罪行的嚴重程度最終要求其終身監禁。
報導指出，宣判當下有家長在低聲哭泣，但基本上法庭保持一片靜默，而萊比在判刑出爐前曾告訴她的法律團隊自己拒絕出庭，她也不願以視訊方式跟進審訊過程，因此也不會親耳聽見受害人陳述該案怎麼影響自己與身邊人，也聽不到法官量刑原因與宣讀判決；此舉也令英國首相宣布政府擬為此修改規定，可能將強制要求嫌疑犯出庭聽判。
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