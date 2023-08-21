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上泌尿道結石復發當心是「副甲狀腺亢進」所致！　 這樣做降低發生率

上泌尿道結石復發當心是「副甲狀腺亢進」所致！　 這樣做降低發生率
上泌尿道結石復發當心是「副甲狀腺亢進」所致！　 這樣做降低發生率

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】根據臺灣2013年的研究發現(1 J Urol. 2013 Jun;189(6):2158-63.)，上泌尿道結石的盛行率高達7.4%，其中男性9%，女性5.8%，並隨著年齡而增加，最常見於60至69歲。上泌尿道結石一年內及五年內復發機率為6.12%及34.71%。

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上泌尿道結石　形成原因多樣

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢說明，上泌尿道結石的成因的影響因素很多包括遺傳、年齡性別、職業、飲食習慣等，因此建議上泌尿道結石病人如沒有限制喝水量的情況下，每天可攝取2至3公升的水分，以增加尿量來稀釋尿中形成結石物質的濃度，減少結石晶體沉積，也有利結石排出。另外，適量補充高纖維食品及定時規律的運動避免發胖，更可降低結石復發機率。

4種不同結石應調整生活型態　可降低復發機率

李高漢主治醫師指出，飲食上的調整以維持營養的綜合平衡也很重要，根據病人的結石種類調整飲食。

1、草酸鈣結石病人：應該少吃草酸含量高的蔬菜(如：菠菜、芹菜、茄子、青椒、豆類等)，少喝生啤酒、咖啡、紅茶、可可、阿華田及巧克力。

2、尿酸結石病人：應減少嘌呤攝取如動物內臟、豆類食物、海鮮、紅肉、酒精飲品等高嘌呤食物。

3、磷酸鈣結石病人：應避免碳酸飲料、高磷酸食物如酵母、小麥胚芽、蝦、香菇、全穀類、麥片、內臟、蛋黃、牛奶、豆類、堅果類等。

4、感染性結石病人：除了要使用抗生素治療之外，也需要將結石清除乾淨。

高風險上泌尿道結石族群　反覆復發恐傷腎

李高漢主治醫師提及，對於高風險上泌尿道結石病人(如：兒童泌尿道結石、反覆泌尿道結石發作病人、感染結石、孤立腎)，為了避免上泌尿道結石反覆復發影響腎臟功能，可進行24小時的尿液代謝檢查及抽血檢查，以了解結石的成因，然後根據病人的狀況給予藥物及飲食上的建議。

值得注意的是，含鈣結石常見的代謝異常為高尿鈣(hypercalciuria)，因此還需要進一步檢查是否同時有高血鈣，如果也有高血鈣就有可能是副甲狀腺亢進引起的。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58901

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