上泌尿道結石復發當心是「副甲狀腺亢進」所致！　 這樣做降低發生率

我是廣告 請繼續往下閱讀
上泌尿道結石 形成原因多樣奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢說明，上泌尿道結石的成因的影響因素很多包括遺傳、年齡性別、職業、飲食習慣等，因此建議上泌尿道結石病人如沒有限制喝水量的情況下，每天可攝取2至3公升的水分，以增加尿量來稀釋尿中形成結石物質的濃度，減少結石晶體沉積，也有利結石排出。另外，適量補充高纖維食品及定時規律的運動避免發胖，更可降低結石復發機率。
4種不同結石應調整生活型態 可降低復發機率李高漢主治醫師指出，飲食上的調整以維持營養的綜合平衡也很重要，根據病人的結石種類調整飲食。
1、草酸鈣結石病人：應該少吃草酸含量高的蔬菜(如：菠菜、芹菜、茄子、青椒、豆類等)，少喝生啤酒、咖啡、紅茶、可可、阿華田及巧克力。
2、尿酸結石病人：應減少嘌呤攝取如動物內臟、豆類食物、海鮮、紅肉、酒精飲品等高嘌呤食物。
3、磷酸鈣結石病人：應避免碳酸飲料、高磷酸食物如酵母、小麥胚芽、蝦、香菇、全穀類、麥片、內臟、蛋黃、牛奶、豆類、堅果類等。
4、感染性結石病人：除了要使用抗生素治療之外，也需要將結石清除乾淨。
高風險上泌尿道結石族群 反覆復發恐傷腎李高漢主治醫師提及，對於高風險上泌尿道結石病人(如：兒童泌尿道結石、反覆泌尿道結石發作病人、感染結石、孤立腎)，為了避免上泌尿道結石反覆復發影響腎臟功能，可進行24小時的尿液代謝檢查及抽血檢查，以了解結石的成因，然後根據病人的狀況給予藥物及飲食上的建議。
值得注意的是，含鈣結石常見的代謝異常為高尿鈣(hypercalciuria)，因此還需要進一步檢查是否同時有高血鈣，如果也有高血鈣就有可能是副甲狀腺亢進引起的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58901
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw