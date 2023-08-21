外媒稱賴過境美國收穫頗豐！學者：中國演習雷聲大雨點小
我國副總統賴清德出訪友邦巴拉圭期間，過境美國紐約及舊金山的行程挑起北京當局敏感神經，賴清德返台後解放軍東部戰區隨即宣布進行海空聯合軍演，不過此番規模遠小於去年裴洛西來台時的環島軍演。《路透社》報導指出，中國「特別不喜歡」賴清德，多次譴責其為台獨分裂分子，學者則稱這次軍演是雷聲大雨點小，因為中國實在是「找不到藉口大作文章」。
國際中心楊智傑／綜合報導
針對賴清德此趟行程以及中國反應，《路透》報導提及北京當局向來不諱於批評曾自詡務實台獨工作者的賴清德是「分裂分子」，中國官媒在週末更對其進行一系列人身攻擊，包括稱其為「騙子」等，更在賴清德返台的第2天旋即宣布在台周圍舉行軍演。
然而，有別於去年8月向台灣上空發射導彈的連日軍演，這次解放軍軍演只持續一日，也不像今年4月的軍演有特別命名。至於為何這次軍演規模相對更小，報導提出三個不同原因，首先是國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤向《路透》指出，這是因為解放軍這次找不到藉口大作文章，證實了這些軍演不過是「雷聲大、雨點小」。
報導也提到，賴清德此次過境期間「沒有會見任何美方高級官員或議員」也有影響，他在公開活動僅明確表示台灣不會在威脅下退縮，強調和平與對話的可能，採取積極避免挑釁中國的做法。
另外，分析也提到中國這次希望「輕輕放下」的態度也可能包含習近平今年稍晚將訪問美國參加亞太峰會，這次的訪問是在北京和華盛頓雙方都有意改善中美關係的前提下安排，中國為此可能也決定選擇了較為溫和的態度。