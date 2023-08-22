杜蘇芮洪災已20天　海河流域及東北洪水仍未全退

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中國水利部海河水利委員會主任喬建華指出，7月底海河流域發生特大洪水期間，當地共啟用8個蓄滯洪區，合計最大蓄洪25.3億立方公尺。截至目前，其中3個蓄滯洪區已全部退水，4個蓄滯洪區預計近日完成退水，剩下的東淀蓄滯洪區預計9月20日前後完成退水。
中國水利部表示，海河流域各河系洪水仍處於退水階段，已督促有關地區高度重視退水期堤防堅固性，尤其是浸泡時間較長的蓄滯洪區圍堤，以及重要行洪河道的堤防，以保障安全。
另據央視報導，吉林、黑龍江兩省在杜蘇芮洪災後，部分村莊道路阻斷、河水內灌，大量農田被淹。8月以來，中國應急管理部已協調及調派大批人力及裝備趕赴受災嚴重地區，執行應急排澇任務。
報導指出，黑龍江省哈爾濱市雙城區拉林河二級壩內側農田內澇嚴重，雙城區農田受淹總面積約達62萬畝（約4.13萬公頃）。經連日抽水，目前區內部分鄉鎮及村莊的排澇工作已告完成。
根據報導，吉林省扶餘市截至目前已排水270萬立方公尺，解除了其中1.8萬畝農田水患，並恢復當地弓棚子鎮內6個村莊的道路。目前正集中力量，對當地得勝鎮伊家店農場排水救援，為農場最後6個屯的居民安全返家創造條件。
中國水利部相關官員並坦承，這次海河流域特大洪水，暴露出海河流域防洪體系的薄弱環節。其中包括洪水攔蓄能力不足，山區洪水直接進入平原；一些河道多年不行洪、淤積嚴重，部分河道及堤防建設不達標，行洪能力達不到要求；洪水預報、預警、預演、預案能力不夠，影響防洪調度等。（編輯：邱國強）1120821