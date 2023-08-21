世客博跨界合作　實境互動遊戲桃園挑戰一日飢客任務

全球首次以客家文化為主題的博覽會，邀請各地民眾即日起至10月15日到桃園作客，有閒來寮！桃園市政府觀光旅遊局表示，為讓旅客感受客家文化的熱情與精神、體驗旅遊樂Chill，主辦單位特別與綜藝節目「飢餓遊戲」合作，推出實境互動遊戲「飢客任務-尋找主持人」闖關任務，只要至位於世界館、美食區旁的飢餓遊戲貨櫃屋完成任務即可抽大獎。
記者李春台／桃園報導
桃園市政府觀旅局局長周柏吟表示，於世界館旁打造的實境互動遊戲「飢客任務-尋找主持人」，尋找飢餓遊戲5位主持人的線上闖關任務，結合桃園或客家相關的吃喝玩樂主題，邀請民眾前來解謎，闖關成功即可獲得抽獎機會及主持人屬賀卡，抽獎獎品內容包含台北諾富特華航桃園機場飯店住宿券及餐卷、全家便利商店禮物卡500元及LINE Points 點數500點，歡迎大家來挑戰！
另外，為了增添民眾參與世界客家博覽會的趣味性，位於世界館、美食區旁的飢餓遊戲貨櫃屋將於8/25、8/27、9/3、9/23及10/14每日下午4點，邀請飢餓遊戲主持群王仁甫、孫協志、許孟哲、蔡黃汝（豆花妹）及吳函峮（峮峮）擔任一日關主與民眾互動並進行闖關遊戲，參與民眾有機會獲得主持人限量戰袍。
周柏吟表示，歡迎大家在參訪世客博充滿濃厚客家風情及傳統文化的場館的同時，一起來挑戰闖關任務，逛展之餘，更不能錯過主展館周邊的串客派對市集、農夫市集、美食區、伴手禮專區，無論吃的、喝的、用的保證滿載而歸，相關活動資訊可至「樂遊桃園」粉絲頁（https://reurl.cc/DAzr5Q）查詢。