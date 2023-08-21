DJ SODA遭襲胸惹怒全網！2日男露面道歉「一時衝動」 自首投案了
知名南韓女神DJ SODA（黃素熙）經常受邀至各國大型活動擔任DJ，替現場炒熱氣氛，怎料，親民的她13日在日本大阪潑水節，遭到多名粉絲公然襲胸，讓她嚇到不斷發文痛斥此行為，一字一句都令人感受到她的不安。不過，日本今（21）日晚間則出現兩名自稱是加害者的男子主動拍片自首，宣布投案。
記者詹鎰睿/綜合報導
日本知名Youtuber三崎優太於今日晚間發布影片，旁邊兩名穿著西裝的男子，正是襲胸DJ SODA的加害者。其中一名介紹自己20歲，當天因一時衝動才會接近偶像；另一名則是自稱大學生，因為喝了酒一時衝動，才會做出逾矩行為，兩人表情凝重地對鏡頭鞠躬道歉。最終在三崎優太的陪同下，兩名男子被帶到東京代代木公園的警局投案，詳細情況有待日本警方說明。
眼見事情越燒越大，另外還有消息指出，2名分別住在大阪、北九州的20歲男子都已經自首投案。對此，主辦單位「TryHard JAPAN」發出聲明，如果不嚴肅處理此事，那麼其他活動也會出事，絕對不會姑息性騷擾。目前還有2男1女遭到警方鎖定，將以「不同意猥褻」、「暴行罪」等罪名逮捕，移送法辦。
DJ SODA稍早也在社群平台發文，再度重申「『服裝』與『性犯罪』絕對無關」，加害者永遠是問題主因，並非裸露的性感服裝。她在文中分享自己以及身邊同樣從事DJ的女性友人，過去多次被性騷擾的案例，無奈的是她們永遠得不到道歉，甚至可能失去工作機會。
SODA悲憤透露，不僅如此，還有人因為國籍問題，惡意剪輯影片畫面，捏造她討厭日本的形象，而把一切通通怪罪在她的性感穿著上。最後，SODA表示，這段期間有收到很多支持者、受害者的訊息，讓她在這種情況下越來越堅強，希望能透過自己的聲音，傳遞給受害者們一點力量，「如果是像我這樣的人說話，哪怕只是一點點，也能改變社會一點點的看法。」
※【NOWnews 今日新聞
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