高球／肇喜登峰巡迴賽今點燃戰火　總獎金315萬、台高手頂尖對決

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肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元；且可得到翌年台灣三商名人賽的參賽資格。另外，姬斯敏董事長還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金都增為315萬元。
這場比賽共有台灣、日本與美國共116位選手與賽，雖然包括詹世昌、李玠柏、洪健堯、張緯綸、王偉軒等五位好手遠赴蘇格蘭參加亞巡賽而不克與賽，但依舊是老中青好手精銳盡出，包括今年肇喜登峰長華公開賽冠軍謝繼賢、今年獎金榜暫居前十的劉永華、葉昱辰、呂偉智與劉嚴鴻，以及林文堂、林冠伯、高藤、王偉祥等戰將。另外，多位年輕好手包括ThreeBond挑戰巡迴賽去年獎金王余松柏、呂孫儀、謝旻軒、蔡凱任，以及剛考上TPGA職業選手的簡佑賢、張簡克諺與陳柏睿等，也都在參賽名單中。當然，也別忽略實力猶在的呂文德、盧建順、汪德昌、蔡啟煌等多位長春老將，他們依舊是衝擊冠軍盃的強大競爭者。
在前兩回合賽事後，取總桿成績優者前50位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。
南寳公開賽的比賽場地南寳高爾夫球場，這次採用A區與B區球道，18洞標準桿72桿，總碼數6639碼，距離並不長，但長春名將盧建順表示，由於連日大雨導致球道濕軟，打起來筆帳面上長。他也肯定南寳球場在遭遇之前這樣的惡劣天候狀態後，依舊能維持不錯的場地來讓比賽順利進行。想要奪冠，就是穩穩打好每一桿，盡量別遺失球，然後多一點運氣。至於在職業業餘配對賽抓下七鳥、協助同組球友贏得冠軍的謝東宏則認為，南寳球場的果嶺草紋較難以判讀，果嶺會是決勝關鍵，尤其是短推桿的把握性。