MLB／大谷翔平全壘打飛行距離太驚人　超強「怪力」有數據佐證

高球／肇喜登峰巡迴賽今點燃戰火　總獎金315萬、台高手頂尖對決

▲開球儀式貴賓(左起)南寳球場董事黃映霖、南寳球場董事長特助陳文得、TPGA理事長陳榮興及國慶旅行社董事長王國慶。(圖／官方提供)
▲開球儀式貴賓(左起)南寳球場董事黃映霖、南寳球場董事長特助陳文得、TPGA理事長陳榮興及國慶旅行社董事長王國慶。(圖／官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金新臺幣315萬元的肇喜登峰巡迴賽第五站─南寳公開賽，將於今日起至25日在南寳高爾夫球場進行四回合72洞賽程。共有三個國家116位選手，包括103位職業球員與13位業餘選手與賽，冠軍可獨得新臺幣60萬元。這也是南寳球場繼2021年之後，再度單站冠名南寳公開賽。兩年前的賽事中，李玠柏以四輪負15桿的273桿奪冠；但他本周因為在蘇格蘭參加亞巡賽事，不克前來衛冕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肇喜登峰巡迴賽是三商行創辦人之一、三商集團榮譽董事長翁肇喜先生發起。2021年起因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅萎縮，他以個人名義總冠名，特別贊助舉辦六場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元。共計1200萬元；率先築起2021年台巡賽的基本架構：今年依相同模式與贊助金額繼續此總冠名贊助，場次並增加為七場比賽，使得今年度台巡賽場數也多了一場，總計15場賽事。

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元；且可得到翌年台灣三商名人賽的參賽資格。另外，姬斯敏董事長還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金都增為315萬元。

這場比賽共有台灣、日本與美國共116位選手與賽，雖然包括詹世昌、李玠柏、洪健堯、張緯綸、王偉軒等五位好手遠赴蘇格蘭參加亞巡賽而不克與賽，但依舊是老中青好手精銳盡出，包括今年肇喜登峰長華公開賽冠軍謝繼賢、今年獎金榜暫居前十的劉永華、葉昱辰、呂偉智與劉嚴鴻，以及林文堂、林冠伯、高藤、王偉祥等戰將。另外，多位年輕好手包括ThreeBond挑戰巡迴賽去年獎金王余松柏、呂孫儀、謝旻軒、蔡凱任，以及剛考上TPGA職業選手的簡佑賢、張簡克諺與陳柏睿等，也都在參賽名單中。當然，也別忽略實力猶在的呂文德、盧建順、汪德昌、蔡啟煌等多位長春老將，他們依舊是衝擊冠軍盃的強大競爭者。

在前兩回合賽事後，取總桿成績優者前50位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。

南寳公開賽的比賽場地南寳高爾夫球場，這次採用A區與B區球道，18洞標準桿72桿，總碼數6639碼，距離並不長，但長春名將盧建順表示，由於連日大雨導致球道濕軟，打起來筆帳面上長。他也肯定南寳球場在遭遇之前這樣的惡劣天候狀態後，依舊能維持不錯的場地來讓比賽順利進行。想要奪冠，就是穩穩打好每一桿，盡量別遺失球，然後多一點運氣。至於在職業業餘配對賽抓下七鳥、協助同組球友贏得冠軍的謝東宏則認為，南寳球場的果嶺草紋較難以判讀，果嶺會是決勝關鍵，尤其是短推桿的把握性。

高球／NCAA美國大學親自授課　強調課業未達標就不准練

高球／陳襄、謝承洧第二回合繳出佳績 最終回合決戰拚冠軍

獨家專訪／高球天才少女林品杉驚奇2連冠　被譽為是下一個曾雅妮

高球／前職棒球員張誌家生涯第二春　率領「家佳樂」再勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀