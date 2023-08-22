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七夕情人節開運好時機！「2秘訣」旺翻戀愛運勢　桃花吉時要把握

▲今日黃昏酉時（下午5點至7點）是求桃花的最佳吉時，癸卯年紅鸞在「北方」，奇門遁甲中有「玉女神龍」大吉格。（示意圖／取自pixabay ）
▲今日黃昏酉時（下午5點至7點）是求桃花的最佳吉時，癸卯年紅鸞在「北方」，奇門遁甲中有「玉女神龍」大吉格。（示意圖／取自pixabay ）

家庭消費中心/綜合報導

今（22）日為農曆七月七日，也是七夕情人節的大好日子，根據《旺好運》谷帥臻風水命理師指出，今日黃昏酉時（下午5點至7點）是求桃花的最佳吉時，癸卯年紅鸞在「北方」，奇門遁甲中有「玉女神龍」大吉格，最利適婚年齡男女祈福，催桃花開運效果最佳，可善加利用一年一度七夕桃花吉時，按下列2招幫自己開運佈陣招桃花。

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第一招：想求正緣男女，在農曆七月初七前可親至月老廟祈求姻緣。

▲到月老廟求紅線也要記得還願勿食言。（圖／記者周淑萍攝）
▲七夕情人節的大好日子可到月老廟求紅線，且要記得還願勿食言。（圖／記者周淑萍攝）
第二招：居家佈置桃花陣

1、準備祈願紅紙，寫上姓名，農曆出生日時，居住地址，招桃花心願內容。

2、準備花瓶及鮮花（玫瑰、百合、太陽花均可），各生肖招桃花所使用的花瓶顏色及花朵數量如下：

生肖屬猴、鼠、龍年生人，使用白色花瓶，花朵數可買4或9朵。
生肖屬豬、兔、羊年生人，使用黑色花瓶，花朵數可買1或6朵。
生肖屬虎、馬、狗年生人，使用綠色花瓶，花朵數可買3或8朵。
生肖屬蛇、雞、牛年生人，使用紅色花瓶，花朵數可買2或7朵。

3、 於2023年8月22日七夕黃昏，桃花吉時（酉時下午5-7點），將花瓶置放在臥房或客廳、書房的「正北方」。該處須清理安靜，花瓶下放一塊紅紙或紅布，花枝上繫紅線，前方擺放祈願紅紙（寫上姓名、生日、地址、願望），旁邊加放一盞檯燈照亮心願，若每日再加焚一爐環香效果更佳。

4、 七夕情人節當日人走到前陽台或窗前，面天空雙手合掌鞠躬向太陰娘娘祈福，祈求元辰光彩，貴人扶助，姻緣出現，結成連理，然後再回到花陣前祈福心想事成。花陣須持續放置108天，每日早晚都至花陣前雙手合掌鞠躬，祈求願望達成。

谷帥臻老師特別提醒大家，招桃花陣法須自己照顧，花陣越漂亮效果也就會越佳。夏季需常換水，花謝前換新花，擺到花謝水臭則無效，若超過108天仍尚未出現對象，可將花陣撤掉重新擇日再啟動。

▲8月上旬桃花運勢當紅的「3大生肖」，一起來看看你是否也上榜？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲今日黃昏酉時（下午5點至7點）是求桃花的最佳吉時，癸卯年紅鸞在「北方」，奇門遁甲中有「玉女神龍」大吉格。（示意圖／翻攝自Pixabay）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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