七夕情人節開運好時機！「2秘訣」旺翻戀愛運勢　桃花吉時要把握

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第二招：居家佈置桃花陣
1、準備祈願紅紙，寫上姓名，農曆出生日時，居住地址，招桃花心願內容。
2、準備花瓶及鮮花（玫瑰、百合、太陽花均可），各生肖招桃花所使用的花瓶顏色及花朵數量如下：
生肖屬猴、鼠、龍年生人，使用白色花瓶，花朵數可買4或9朵。
生肖屬豬、兔、羊年生人，使用黑色花瓶，花朵數可買1或6朵。
生肖屬虎、馬、狗年生人，使用綠色花瓶，花朵數可買3或8朵。
生肖屬蛇、雞、牛年生人，使用紅色花瓶，花朵數可買2或7朵。
3、 於2023年8月22日七夕黃昏，桃花吉時（酉時下午5-7點），將花瓶置放在臥房或客廳、書房的「正北方」。該處須清理安靜，花瓶下放一塊紅紙或紅布，花枝上繫紅線，前方擺放祈願紅紙（寫上姓名、生日、地址、願望），旁邊加放一盞檯燈照亮心願，若每日再加焚一爐環香效果更佳。
4、 七夕情人節當日人走到前陽台或窗前，面天空雙手合掌鞠躬向太陰娘娘祈福，祈求元辰光彩，貴人扶助，姻緣出現，結成連理，然後再回到花陣前祈福心想事成。花陣須持續放置108天，每日早晚都至花陣前雙手合掌鞠躬，祈求願望達成。
谷帥臻老師特別提醒大家，招桃花陣法須自己照顧，花陣越漂亮效果也就會越佳。夏季需常換水，花謝前換新花，擺到花謝水臭則無效，若超過108天仍尚未出現對象，可將花陣撤掉重新擇日再啟動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。