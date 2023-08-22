七夕4大超商咖啡優惠！7-11濃萃買2送2　星巴克6折「包含星冰樂」

慶祝七夕情人節！全家霜淇淋買1送1、拿鐵28元　7-11咖啡買2送2

▲七夕情人節到了！全家22日推出單日限定優惠，霜淇淋買1送1；7-11則有美式、卡布奇諾買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲七夕情人節到了！全家22日推出單日限定優惠，霜淇淋買1送1；7-11則有美式、卡布奇諾買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

七夕情人節限定優惠，全家今（22）日限定優惠，霜淇淋不限支付方式買1送1；還有即起至24日前，APP隨買跨店取大杯拿鐵2杯66元、大杯美式2杯55元，加上自帶杯折扣5元優惠，原價55元的拿鐵只要28元開喝。同時，7-11七夕限定優惠，8月22日濃萃美式、大杯熱卡布奇諾買2送2，相當於5折優惠超划算，且接下來8月23日起還有咖啡買1送1優惠無縫接檔，咖啡控可得先筆記下來！

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今（22）日七夕情人節限定優惠，全家霜淇淋買1送1單日快閃限定優惠，僅不限口味隨你搭外，還不限支付方式，只要走進門市購買霜淇淋都可享有買1送1優惠，綜合莓果口味進入尾聲，想要品嘗的可千萬別錯過這次的買1送1優惠。

且全家門市22日限定，大杯單品美式2杯108元（原價100元／杯）、大杯單品拿鐵2杯118元（原價110元／杯）。APP隨買跨店取即起至24日前，大杯美式2杯55元（原價45元）、大杯拿鐵2杯66元（原價55元），相當於近6折優惠。

▲全家限時三天，全盈+PAY支付奶茶、大杯特濃美式買1送1。（圖／業者提供）
▲全家APP隨買跨店取即起至24日前，大杯美式2杯55元（原價45元）、大杯拿鐵2杯66元（原價55元）。（圖／業者提供）
7-11則是在今（22）日門市有濃萃美式（原價50元）、大杯熱卡布奇諾（原價55元）買2送2優惠，且濃萃拿鐵（原價60元）也有買2送1。

7-11門市緊接著七夕情人節檔期後，登場的為8月23日開跑至9月5日的會員單筆購，只要消費／繳費／EC寄取，當筆報會員手機號碼，即可享中杯熱蜂蜜美式（原價60元／杯）、大杯冰蜂蜜美式（原價70元／杯）買1送1優惠；中杯熱蜂蜜拿鐵（原價70元／杯）、大杯冰蜂蜜拿鐵（原價80元／杯）買2送1優惠。

▲7-11門市緊接著七夕情人節檔期後，登場的為8月23日開跑至9月5日的會員單筆購。（圖／7-11提供）
▲7-11門市緊接著七夕情人節檔期後，登場的為8月23日開跑至9月5日的會員單筆購。（圖／7-11提供）
▲7-11門市緊接著七夕情人節檔期後，登場的為8月23日開跑至9月5日的會員單筆購。（圖／7-11提供）
▲7-11門市緊接著七夕情人節檔期後，登場的為8月23日開跑至9月5日的會員單筆購。（圖／7-11提供）

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