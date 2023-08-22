慶祝七夕情人節！全家霜淇淋買1送1、拿鐵28元 7-11咖啡買2送2
七夕情人節限定優惠，全家今（22）日限定優惠，霜淇淋不限支付方式買1送1；還有即起至24日前，APP隨買跨店取大杯拿鐵2杯66元、大杯美式2杯55元，加上自帶杯折扣5元優惠，原價55元的拿鐵只要28元開喝。同時，7-11七夕限定優惠，8月22日濃萃美式、大杯熱卡布奇諾買2送2，相當於5折優惠超划算，且接下來8月23日起還有咖啡買1送1優惠無縫接檔，咖啡控可得先筆記下來！
記者鍾怡婷/綜合報導
今（22）日七夕情人節限定優惠，全家霜淇淋買1送1單日快閃限定優惠，僅不限口味隨你搭外，還不限支付方式，只要走進門市購買霜淇淋都可享有買1送1優惠，綜合莓果口味進入尾聲，想要品嘗的可千萬別錯過這次的買1送1優惠。
且全家門市22日限定，大杯單品美式2杯108元（原價100元／杯）、大杯單品拿鐵2杯118元（原價110元／杯）。APP隨買跨店取即起至24日前，大杯美式2杯55元（原價45元）、大杯拿鐵2杯66元（原價55元），相當於近6折優惠。
7-11則是在今（22）日門市有濃萃美式（原價50元）、大杯熱卡布奇諾（原價55元）買2送2優惠，且濃萃拿鐵（原價60元）也有買2送1。
7-11門市緊接著七夕情人節檔期後，登場的為8月23日開跑至9月5日的會員單筆購，只要消費／繳費／EC寄取，當筆報會員手機號碼，即可享中杯熱蜂蜜美式（原價60元／杯）、大杯冰蜂蜜美式（原價70元／杯）買1送1優惠；中杯熱蜂蜜拿鐵（原價70元／杯）、大杯冰蜂蜜拿鐵（原價80元／杯）買2送1優惠。