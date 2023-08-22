天氣預報／今高溫上看36度！「午後大雷雨」還沒完 降雨熱區曝光
晴熱氣溫和午後雷雨持續影響台灣本週天氣，中央氣象局表示，今（22）日午後各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率，週四至週五（8月24日至8月25日）午後雷陣雨範圍縮小，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則提醒，目前台灣附近有多個「多個熱帶擾動」發展，未來動態需再觀察。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日至下週一（8月22日至8月28日）水氣減少、天氣晴熱，但太平洋高壓偏弱，大氣仍不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部「大雷雨」的機率，應持續注意；清晨中南部偶有「陸風環流」帶來局部短暫陣雨的機率。
今日各地區平地氣溫上，北部攝氏24至35度，中部攝氏24至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏22至35度。氣象局補充，週六至下週一（8月26日至8月28日）為偏東風環境，迎風面的東半部將有零星短暫陣雨，其它地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。
吳德榮說，未來一週太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面被「季風低壓」環流籠罩，其中有多個熱帶擾動發展。明日第1個擾動大約行進至日本九州、四國，強度弱、影響不大；第2個擾動在菲律賓東方海面，週末會偏北移動到日本東南方海面，第3個擾動則在菲律賓東方海面醞釀調整，但各國模式之間存在不小差異，需再觀察。