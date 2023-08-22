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瓜地馬拉總統大選落幕　汪文斌：與中國建交才是正確選擇

▲瓜地馬拉20日舉行第2輪總統決選，種子黨候選人阿雷巴洛勝選。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓜地馬拉20日舉行第2輪總統決選，種子黨候選人阿雷巴洛勝選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

我國友邦瓜地馬拉共和國20日舉行總統、副總統選舉第二輪投票，最高選舉法院於同日完成計票作業，由「種子黨」（Semilla）總統候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）及副總統候選人艾蕾拉（Karin Larissa Herrera Aguilar），以超過58%的得票率勝選。對此中國外交部則回應稱，希望瓜地馬拉新政府能做出「正確決斷」。

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綜合中媒報導，21日在例行記者會上，有傳媒問到中國對瓜地馬拉大選結果有何評論？是否會進一步發展雙邊關係？

▲中國外交部發言人汪文斌表示，對於歡迎中國遊客的國家，北京也有相對應的鼓勵措施。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人汪文斌。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
對此，中國外交部發言人汪文斌則回應，瓜地馬拉大選屬於瓜國內政，中國對此不予評論，不過他想再次強調，一個中國原則，是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，而與中國建交則是「順應歷史發展大勢與時代進步潮流」的正確選擇。

汪文斌聲稱，近日瓜地馬拉各界人士在接受採訪時，都曾表達與中國建交的迫切願望及期待，充分說明發展對中關係，符合瓜地馬拉的根本利益和人民心聲，因此希望瓜地馬拉新政府，能做出符合國家及人民利益、長遠的正確決斷。

現年64歲的阿雷巴洛曾是瓜地馬拉外交官，也是前總統之子，競選主張是打擊政府貪腐，雖然被視為親中派，並主張要擴大與中國的經貿關係，不過他曾在7月受訪時強調，無意改變台瓜邦交。

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